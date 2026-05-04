সেদিনের ছোট্ট মেয়েটি এখন ১০০ কোটি রুপির মালিক

সেদিনের ছোট্ট মেয়েটি এখন ১০০ কোটি রুপির মালিক
দুই দশকের বেশি সময় ধরে তামিল ও তেলেগু সিনেমায় নিজের অবস্থান ধরে রাখা এই অভিনেত্রীর জীবন কেবল সাফল্যের গল্প নয়; এতে আছে সংগ্রাম, বিতর্ক, প্রেমের গুঞ্জন, আবার ফিরে আসার এক অনন্য গল্প। এখন অভিনেতা বিজয়ের সঙ্গে নাম জড়িয়ে আলোচনায় থাকা এই অভিনেত্রী আর কেউ নন, তৃষা কৃষ্ণান। আজ ৪ মে অভিনেত্রীর জন্মদিন। এ উপলক্ষে আলো ফেলা যাক তাঁর জীবন ও ক্যারিয়ারে।
শুরুটা ছিল সাধারণ
১৯৮৩ সালের ৪ মে, চেন্নাইয়ে জন্ম তৃষার। মা উমা কৃষ্ণন ছিলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি মডেলিংয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল। কলেজজীবনে তিনি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এবং ১৯৯৯ সালে ‘মিস চেন্নাই’ খেতাব জেতেন—এ অর্জনই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।
মডেলিং থেকে বিজ্ঞাপন, আর সেখান থেকেই চলচ্চিত্রে সুযোগ—এই ছিল তাঁর যাত্রার প্রথম ধাপ। তবে শুরুটা মোটেও সহজ ছিল না। প্রথম দিকে ছোট ছোট চরিত্রে দেখা গেলেও খুব একটা নজর কাড়তে পারেননি। কিন্তু তৃষা ছিলেন ধৈর্যশীল—তিনি জানতেন, বড় সুযোগ একদিন আসবেই।
‘মৌনম পেসিয়াধে’ দিয়ে আলোচনায়
২০০২ সালে তামিল ছবি ‘মৌনম পেসিয়াধে’ তৃষার ক্যারিয়ারে বড় পরিবর্তন আনে। এরপর ২০০৩ সালে ‘সামি’ ও ‘ঘিলি’—এ দুই ছবির সাফল্য তাঁকে রাতারাতি তারকায় পরিণত করে। বিশেষ করে বিজয়ের সঙ্গে ‘ঘিলি’ তামিল সিনেমার অন্যতম বড় হিট হয়ে ওঠে।
এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। তামিলের পাশাপাশি তেলেগু সিনেমাতেও তৃষা সমান জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ‘বারশাম’, ‘নুভোসতানানতে’, ‘নেদোড্ডাতানা’ ছবিগুলো তাঁকে দক্ষিণ ভারতের শীর্ষ নায়িকাদের কাতারে তুলে দেয়।
একসময় তিনি ছিলেন ‘নাম্বার ওয়ান’ নায়িকা
বলিউডে চেষ্টা, কিন্তু জমেনি
২০০৮ সালে তৃষা বলিউডে পা রাখেন ‘খাট্টা মিঠা’ ছবির মাধ্যমে, যেখানে তাঁর সহ-অভিনেতা ছিলেন অক্ষয় কুমার। কিন্তু ছবিটি প্রত্যাশা অনুযায়ী সফল হয়নি।
বলিউডে স্থায়ী হতে না পারলেও তৃষা কখনো হতাশ হননি। বরং তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁর আসল শক্তি দক্ষিণের ইন্ডাস্ট্রিতেই।
তৃষার ব্যক্তিগত জীবন সব সময়ই আলোচনায় ছিল। সবচেয়ে আলোচিত সম্পর্ক ছিল রানা দুগ্গবতির সঙ্গে। যদিও দুজনই কখনো প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি, তবে ইন্ডাস্ট্রিতে এই সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন গুঞ্জন ছিল।
ক্যারিয়ারের পতন ও হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা
প্রায় এক দশক শীর্ষে থাকার পর ২০১০-এর পরবর্তী সময়ে তৃষার ক্যারিয়ারে ভাটা পড়ে। নতুন প্রজন্মের নায়িকারা উঠে আসছিলেন আর তাঁকে কম দেখা যাচ্ছিল বড় প্রজেক্টে।
অনেকে ভেবেছিলেন, তৃষার সময় শেষ। কিন্তু এখানেই তিনি আলাদা—তিনি হার মানেননি।
শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন
২০১৮ সালে ‘৯৬’ ছবিতে তৃষার অভিনয় যেন নতুন করে সবাইকে চমকে দেয়। বিজয় সেতুপতির সঙ্গে তাঁর রসায়ন দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। এই ছবির পর আবারও আলোচনায় চলে আসেন তৃষা।
এরপর তৃষা বেছে নিতে শুরু করেন ভিন্নধর্মী চরিত্র—‘রাঙ্গি’ ও ‘পোন্নিইন সেলভান’ সিনেমার দুই কিস্তি। বিশেষ করে মনি রত্নমের ‘পোন্নিইন সেলভান’–এ কুন্দবাই চরিত্রে বুঝিয়ে দেন, এখনো ফুরিয়ে যাননি।
ছবিপ্রতি ৩-৫ কোটি
ছোটবেলায় অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেননি; বরং ক্রিমিনাল সাইকোলজিস্ট হতে চেয়েছিলেন তৃষা। তবে ভাগ্যের ফেরে তিনিই এখন দক্ষিণ ভারতের অন্যতম ধনী অভিনেত্রী। ছবিপ্রতি তিন থেকে পাঁচ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নেন। তাঁর সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি রুপি। হায়দরাবাদে বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে অভিনেত্রী। এ ছাড়া সম্পত্তি রয়েছে চেন্নাইয়ে। বিলাসবহুল গাড়ির সংগ্রহ আছে।
প্রেম, সম্পর্ক ও ভাঙনের গল্প
তৃষার ব্যক্তিগত জীবন সব সময়ই আলোচনায় ছিল। সবচেয়ে আলোচিত সম্পর্ক ছিল রানা দুগ্গবতির সঙ্গে। যদিও দুজনই কখনো প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি, তবে ইন্ডাস্ট্রিতে এই সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন গুঞ্জন ছিল।
২০১৫ সালে ব্যবসায়ী বরুণ মানিয়ানের সঙ্গে বাগদান সারেন তৃষা; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। এই বিচ্ছেদ তাঁকে মানসিকভাবে আঘাত করলেও তিনি দ্রুত নিজের কাজে ফিরে যান।
বিজয়ের সঙ্গে কেন নাম জড়াল
দক্ষিণি তারকা অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ থালাপতি বিজয়ের সঙ্গে ২৭ বছরের দাম্পত্যজীবনের ইতি টানছেন স্ত্রী সংগীতা স্বর্ণালিঙ্গম। বিচ্ছেদের আবেদনে সংগীতা দাবি করেছেন, এক অভিনেত্রীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন বিজয়। অভিযোগের তির দক্ষিণি অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণানের দিকে। বিচ্ছেদের আলোচনার মধ্যে এক বিয়ের আয়োজনে একসঙ্গে দেখা যায় বিজয়-তৃষাকে, যা তাঁদের সম্পর্ককে ঘিরে নতুন গুঞ্জন উসকে দেয়।
বিজয় ও তৃষা প্রথম একসঙ্গে অভিনয় করেন ২০০৪ সালের ব্লকবাস্টার ছবি ‘ঘিলি’তে। এরপর তাঁরা আরও কয়েকটি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেন—যেমন ‘থিরুপাচি’, ‘আথি’ ও ‘কুরুভি’। এ সময় থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়েছিল। তবে দুজনই বারবার জানিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্ক কেবল সহকর্মী ও বন্ধুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
পরবর্তী বছরগুলোতেও মাঝেমধ্যে বিভিন্ন ঘটনার কারণে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা বাড়ে। ২০২২ সালে তৃষা নিউইয়র্ক ভ্রমণের কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করলে ভক্তরা সেখানে দুটি জুতার ছবি দেখে নানা ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। অনেকেই ধারণা করেছিলেন, বিজয়ও নাকি সেই সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যদিও এসব দাবি কখনোই প্রমাণিত হয়নি।
২০২৩ সালে পরিচালক লোকেশ কঙ্গরাজ পরিচালিত ‘লিও’ ছবিতে আবারও একসঙ্গে অভিনয় করেন বিজয় ও তৃষা। প্রায় ১৪ বছর পর তাঁদের এই পর্দায় ফেরা ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি করে। ছবির প্রচারে তৃষা বলেছিলেন, দীর্ঘদিনের পরিচয়ের কারণে বিজয়ের সঙ্গে কাজ করা তাঁর কাছে অনেকটা ‘বাড়িতে ফেরার মতো’ অনুভূতি দেয়।
তবে নানা জল্পনা হলেও দুই তারকার কেউই এসব গুঞ্জন নিয়ে কখনো কথা বলেননি। কিছুদিন আগে ‘ঠগ লাইফ’ সিনেমার প্রচারে বিয়ে নিয়ে পরিকল্পনার কথা জানতে চাইলে তৃষা বলেন, ‘আমি বিয়েতে বিশ্বাস করি না। এটা হলে ঠিক আছে, না হলেও সমস্যা নেই।’
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে