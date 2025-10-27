ক্রিকেটার, টিকটকার থেকে অভিনেতা ওয়ার্নার

ক্রিকেটার, টিকটকার থেকে অভিনেতা ওয়ার্নার
অজি ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নার মাঠের মানুষ। তবে বিনোদন–দুনিয়ার সঙ্গেও তাঁর যোগ আছে। টিকটক দিয়ে সাড়া ফেলার পর তাঁর অভিনয়ে অভিষেক হয়ে গেছে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায়। আজ ওয়ার্নারের জন্মদিন। এ উপলক্ষে হিন্দুস্তান টাইমস, এনডিটিভি অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক অন্য ওয়ার্নারের খবর।
টিকটকে ওয়ার্নার আলোচনায় আসেন করোনাকালে। মানুষ যখন ঘরবন্দী, তখন তাঁর করা মজার ভিডিও আনন্দ দিয়েছে। কোনো কোনো ভিডিওতে তাঁকে দেখা গেছে হিন্দি গানের তালে নাচতে।
ওয়ার্নার তাঁর মেয়েদের অনুরোধে ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মে আসেন, তার পর থেকে তিনি হয়ে উঠেছেন টিকটকরের অন্যতম জনপ্রিয় ক্রিকেটার।
‘শিলা কি জাওয়ানি’ থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের গানের ভিডিওতে ওয়ার্নার, স্ত্রী ক্যান্ডিস ও দুই কন্যার সঙ্গে মজা করতে দেখা যায়।
সতীর্থ ক্রিকেটাররাও তাঁর ভিডিওর ভক্ত। আফগান স্পিনার ও আইপিএলে ওয়ার্নারের একসময়ের সতীর্থ রশিদ খান প্রায়ই ওয়ার্নারের পোস্টে মন্তব্য করেন। ভারতীয় ক্রিকেটার শ্রীবৎস গোস্বামী এমনকি বলেছেন, ‘ওয়ার্নারের মতো ক্রিকেটারকে ভারতীয় সিনেমাতেও দেখা উচিত!’
শ্রীবৎসর চাওয়া অবশ্য সত্যি হয়েছে। তেলেগু অ্যাকশন ছবি ‘রবিনহুড’-এ বিশেষ চরিত্রে দেখা গেছে ওয়ার্নারকে। ছবির প্রচার অনুষ্ঠানে রীতিমতো তেলেগু বলেও চমকে দেন এই অজি ক্রিকেটার। তবে রঙিন জার্সি খুলে ফিল্মি দুনিয়ায় প্রবেশ করতে একটু ভয়ই পাচ্ছিলেন ওয়ার্নার। হাসতে হাসতে বললেন, ‘আমি তো একেবারেই নতুন এই জগতে। ভাবতেই পারিনি এমন সুযোগ পাব!’
ভারতীয় দর্শকেরাও ওয়ার্নারকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছেন। এ জন্য তাঁদেরও ধন্যবাদ জানান তিনি। বলেন, ‘এখানকার মানুষ আমাকে নিজেদের পরিবারের মতো গ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।’