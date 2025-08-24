বলিউড

সালমান একলাফে ১০০ কোটি পারিশ্রমিক কমালেন

বলিউডের ‘ভাইজান’ সালমান খান আবারও ফিরছেন ছোট পর্দায়। আজ রোববার থেকে শুরু হচ্ছে ‘বিগ বস ১৯’। তবে এবারের মৌসুমে এক চমক—গতবারের তুলনায় প্রায় ১০০ কোটি রুপি কম পারিশ্রমিক নিচ্ছেন সালমান খান। কিন্তু কেন? জেনে নেওয়া যাক হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে।

জানা গেছে, এবারের মৌসুমে সপ্তাহান্তে সালমান খানের পারিশ্রমিক ১০ কোটি রুপি। তবে তিনি এই শো সঞ্চালনা করবেন মাত্র ১৫ সপ্তাহ। ফলে মোট আয় দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৫০ কোটি রুপি। ‘বিগ বস ১৮’–এর জন্য সালমান নিয়েছিলেন প্রায় ২৫০ কোটি রুপি। এমনকি তার আগের মৌসুমেও আয় ছিল প্রায় ২০০ কোটি রুপি।

কেন কমল পারিশ্রমিক
আসলে পুরো মৌসুমে থাকছেন না সালমান। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর তিনি সঞ্চালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন অতিথি উপস্থাপকদের হাতে। আলোচনায় আছে ফারাহ খান ও করণ জোহরের নাম। দুজনই আগেও একাধিকবার সালমানের জায়গায় শো পরিচালনা করেছেন।

তাই এবার যেহেতু কম সময় যুক্ত থাকছেন সালমান, স্বাভাবিকভাবেই কমেছে তাঁর পারিশ্রমিকও। পুরো মৌসুম সঞ্চালনা করলে তাঁর আয় আগের মতোই ২৫০ কোটির কাছাকাছি হতো বলে জানাচ্ছে সংবাদমাধ্যম।

সালমান খান
‘বিগ বস ১৯’-এ নতুন কী
প্রায় দুই দশক ভারতীয় টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘বিগ বস’। এবারও থাকছে নতুন আয়োজন। শোর থিম রাজনীতি ঘিরে, যেখানে দর্শকের মতামতই গেমের গতিপথ ঠিক করবে। এবারের আসরে থাকছেন ১৮ জন প্রতিযোগী, যাঁদের পরিচয় এখনো গোপন রাখা হয়েছে। জি–হটস্টার–এ প্রথম প্রচার শুরু হবে, এরপর দেরিতে সম্প্রচার হবে কালার্স টিভিতে।

‘বিগ বস’ ৯-এর উপস্থাপক সালমান খান
গত শুক্রবার থেকেই সালমান শুটিং শুরু করেছেন। প্রোমোতে দেখা গেছে নতুন ‘বিগ বস হাউস’-এর ঝলকও।
দেড় দশক ধরে ‘বিগ বস’-এর প্রাণকেন্দ্রে রয়েছেন সালমান খান। এবার যদিও তাঁর উপস্থিতি কমে আসছে, তবু শোর জনপ্রিয়তায় এর প্রভাব পড়বে কি না—সেটাই দেখার অপেক্ষা।

