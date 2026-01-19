আমিরের ছবির এ কী অবস্থা
আমির খান মানেই যেন ভিন্ন কিছু। নিজে কোনো সিনেমায় অভিনয় করুন বা প্রযোজনা দর্শকের নতুন কিছুর প্রত্যাশা থাকে। ব্যতিক্রম ছিল না আমির খানের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা স্পাই কমেডি-ড্রামা ‘হ্যাপি পাটেল: খাতরনাক জাসুস’ নিয়েও; কিন্তু গত শুক্রবার মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি হতাশ করেছে।
গত শুক্রবার মুক্তি পাওয়ার তিন দিনের মাথায় ছবিটি মোট ৩ দশমিক ৯৫ কোটি রুপি আয় করেছে। এর মধ্যে গতকাল রোববার তৃতীয় দিনে মাত্র ১ দশমিক ৩৫ কোটি আয় হয়েছে।
সিনেমার ভক্তরা আশা করেছিলেন, রোববার ভারতের ছুটির দিনে সিনেমার আয় বাড়বে; বরং পতন হয়েছে, যা স্পষ্টভাবে বোঝায় যে সিনেমার ভাগ্যই বক্স অফিসে স্থির হয়ে গেছে।
যদিও প্রযোজক আমির খান সিনেমার প্রচারণায় নানা সৃজনশীলপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে। পাশাপাশি সিনেমার কথাও দর্শকের মুখে মুখে ছড়ায়নি, রিভিউও ছিল গড়পড়তা। যদি দর্শকেরা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাতেন, তবে বক্স অফিসে পারফরম্যান্স কিছুটা ভালো হতো।
সিনেমাটি বীর দাস ও কবি শাস্ত্রী যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন। এখন সিনেমার লক্ষ্য হতে পারে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে ভালো অবস্থা ধরে রাখা, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই অবাস্তব মনে হচ্ছে। সমালোচকেরা আশঙ্কা করছেন, পুরো সিনেমার আয় ভারতে ১০ কোটি টাকার নিচে থামবে, যা আমির খানের প্রযোজনা সংস্থার জন্য বড় ধাক্কা।
‘হ্যাপি পাটেল’ হলো এক স্পাই কমেডি-ড্রামা। সিনেমার প্রধান চরিত্রে রয়েছেন স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান ও অভিনেতা বীর দাস। সহশিল্পী হিসেবে আছেন মিথিলা পালকার, মোনা সিং, শারিব হাশমি প্রমুখ। সিনেমায় দুই বিশেষ চরিত্রে দেখা গেছে ইমরান খান ও আমির খানকে।
কী বলছেন সমালোচকেরা
মুক্তির পর থেকে সমালোচকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে ছবিটি। রেডিফডটকম লিখেছে, ‘ছবিটিতে জোর করে কমেডি করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা খুবই বাড়াবাড়ি মনে হয়।’
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ছবিটিকে দিয়েছে ৫–এ ২ রেটিং। লিখেছে, ‘সিনেমাটিতে অনেক আইডিয়া একসাথে আছে, অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে। ফলে কমেডি ও আবেগ ঠিকভাবে কাজ করে না। কয়েকজনের পারফরম্যান্স ভালো হলেও সামগ্রিকভাবে সিনেমাটি অগোছালো।’
ফিল্মফেয়ার সিনেমাটিকে কিছুটা ইতিবাচক রিভিউ দিয়েছে। ৫–এ ৩.৫ রেটিং দিয়ে সিনেমাটি লিখেছে, ‘হ্যাপি পাটেল কমিক স্পাই থ্রিলারের মিশ্রণ। বীর দাসের কমেডি দেখতে খারাপ লাগে না।’
পিঙ্কভিলা অবলম্বনে