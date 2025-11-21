১ হাজার ২০০ কোটি রুপির মালিক, সেই নায়ক বললেন...

১ হাজার ২০০ কোটি রুপির মালিক, সেই নায়ক বললেন...
বলিউড অভিনেতা বিবেক ওবেরয় কিছুদিন আগেই খবরের শিরোনামে এসেছিলেন তাঁর সম্পদের পরিমাণের জন্য। ফোর্বস ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে জানা যায়, অভিনেতা ১ হাজার ২০০ কোটি রুপির মালিক। এবার সাক্ষাৎকারে নিজের সম্পদ নিয়ে কথা বলেছেন অভিনেতা।
১৯ বছর বয়সে ১২ কোটি
বিবেক জানান, মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকেই তিনি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। ১৬-১৭ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম ১ কোটি রুপি উপার্জন করেন। ‘ওটা একটা বিনিয়োগ থেকে এসেছিল, আর আমি সঞ্চয় করতে জানতাম। সেটা নগদ নয়, শেয়ারের মূল্যের আকারে ছিল,’ বলেন তিনি। কলেজে পড়াকালেই তিনি ব্যবসা ও শেয়ারবাজারের খুঁটিনাটি বুঝতে শুরু করেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম ব্যবসা শুরু করেন এবং ১২ কোটি রুপি মুনাফা করেন।
বিবেক বলেন, ‘১৯ বছর বয়সে আমি ১২ কোটি রুপি আয় করেছিলাম। এর মধ্যে আমার নিজের বিনিয়োগ ছিল মাত্র ২০-২৫ লাখ রুপি। কিন্তু সবাই লাভবান হয়েছিল; কারণ, আমি সব সময় আগে বিনিয়োগকারীদের কথা ভাবতাম।’ এরপর তিনি ফিনটেক, এডটেক, রাস্তার নিরাপত্তাসহায়তা পরিষেবা, অবকাঠামো-পরামর্শক সংস্থাসহ একের পর এক সংস্থা তৈরি করেন। তাঁর দাবি, এসব ব্যবসাই এখন ভালো চলছে। এমনকি শুটিংয়ের দিনও তিনি প্রতিদিন প্রায় ১৬ ঘণ্টা করে ব্যবসার কাজে সময় দেন।
আসলেই কি ১ হাজার ২০০ কোটি
বিবেকর প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ সত্যিই কি ১ হাজার ২০০ কোটি রুপি? জবাবে তিনি বলেন, ‘এতে কী আসে যায়? শেষ পর্যন্ত আপনি যে গাড়ি, যে বাড়ি পছন্দ করেন, তা কিনলেন; তার পরে আর কী? ঈশ্বর আমাকে এতটাই দিয়েছেন যে আমার বহু প্রজন্ম স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারবে।’
বর্তমানে বিবেক আর ভারতে থাকেন না। কোভিড মহামারির পর থেকে তিনি দুবাইয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এর আগে ইউটিউব চ্যানেল ‘ওয়েসিস আন্দারবি’র সঙ্গে কথোপকথনে তিনি জানিয়েছিলেন, দুবাইয়ের ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তাঁর সম্পদ বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। তাঁর মতে, যত দিন আইন, স্থানীয় রীতি ও সংস্কৃতিকে সম্মান করা হয়, তত দিন সেখানে কোনো সমস্যা হয় না।
বাবার কাছে শেখা
এর আগে বিবেক জানিয়েছিলেন, ব্যবসা পরিচালনার প্রাথমিক পাঠ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। মজুত ব্যবস্থাপনা, বিক্রির হিসাব রাখা এবং অর্থের হিসাব–নিকাশ কীভাবে করতে হয়—এসব শিখিয়েছিলেন বাবা। ফোর্বস ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদনে তিনি বলেন, ‘আমি ধীরে ধীরে এতে আরও পারদর্শী হয়ে উঠি। ১২-১৩ বছর বয়সে গ্রীষ্মের ছুটিতে তো এসব করতে করতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ব্যবসা কীভাবে চালাতে হয়, কীভাবে বিক্রি করতে হয় এবং গ্রাহকের মতামত নিতে হয়—এই মৌলিক বিষয়গুলো তখনই আমার রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।’
অভিনয়জগৎ ও ব্যক্তিগত জীবন
বিবেক ওবেরয় ‘মাস্তি’, ‘ওমকারা’, ‘কৃষ ৩’ ও ‘গ্র্যান্ড মাস্তি’র মতো জনপ্রিয় ছবির অভিনেতা। তিনি ২০১০ সালে প্রিয়াঙ্কা আলভা ওবেরয়কে বিয়ে করেন। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। বিবেকের মতে, অভিনয় তাঁকে নামডাক দিয়েছে, কিন্তু ব্যবসা জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে শিখিয়েছে। এ প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, ‘আমি এখন জানি, মুনাফা আসে আর যায়, কিন্তু সঠিক উদ্দেশ্যই জীবনকে টিকে থাকতে শেখায়।’
পিংকভিলা অবলম্বনে