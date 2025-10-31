অভিনেতা ধর্মেন্দ্র হাসপাতালে
বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এনডিটিভি জানিয়েছে, ৮৯ বছর বয়সী এ অভিনেতাকে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ডিসেম্বরের ৮ তারিখ ৯০ বছরে পা দেবেন ধর্মেন্দ্র। আর এরই মাঝে এনডিটিভি সূত্রে জানা গেছে, চার-পাঁচ দিন ধরে হাসপাতালে রয়েছেন তিনি। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও এখনো সেখানে ভর্তি আছেন তিনি।
গত এপ্রিলে ধর্মেন্দ্রর এক চোখের গ্রাফটিং অস্ত্রোপচার হয়েছিল। ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে, অভিনেতাকে হাসপাতাল থেকে বের হতে দেখা গিয়েছিল। ডান চোখে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় অভিনেতার হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
গাড়ির দিকে হাঁটার সময়, অভিনেতা পাপারাজ্জিদের সঙ্গে কথা বলার জন্য থামেন। উদ্বিগ্ন পাপারাজ্জিদের উদ্দেশে ধর্মেন্দ্র তখন বলেছিলেন, ‘আমি শক্তিশালী। এখনো ধর্মেন্দ্রর মধ্যে অনেক দম আছে। আমার চোখ, চোখের গ্রাফটিং (কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্টেশন) হয়েছে। আমি শক্ত আছি।’
নিজের চিরন্তন ধর্মেন্দ্র-স্টাইলে অভিনেতা বলেছিলেন, ‘লাভ ইউ, মাই অডিয়েন্স অ্যান্ড মাই ফ্যানস।’
ধর্মেন্দ্রকে সর্বশেষ শহিদ কাপুর এবং কৃতি শ্যানন অভিনীত ‘তেরি বাতো মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল। এরপর তাঁকে দেখা যাবে অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দার মুখ্য ভূমিকায় ‘ইক্কিস’ ছবিতে। মুক্তি পেয়েছে ছবিটির ট্রেলার। শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত ছবিটি মুক্তি পাবে চলতি বছরের ডিসেম্বরে।