১০টা দিন আমাদের কাছে ১০ বছরের মতো লাগছিল...
অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীর ছেলে শুদ্ধ স্কুল থেকে দেশের বাইরে শিক্ষাসফরে গিয়েছিল। এই প্রথম মা-বাবাকে ছেড়ে বিদেশে গিয়েছে সে। দেশে ফেরার পর তাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন চঞ্চল চৌধুরী। স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে লিখেছেন মনের কথা।
নিজের পোস্টে চঞ্চল চৌধুরী লিখেছেন, ‘আমাদের ছোট্ট ছেলে শুদ্ধ স্কুল থেকে শিক্ষাসফরে দেশের বাইরে গিয়েছিল। জন্মের পর থেকে এই প্রথম বাবা–মাকে ছেড়ে একা একা বিদেশ–বিভুঁইয়ে কাটিয়ে আসা ১০টা দিন আমাদের কাছে ১০ বছরের মতো লাগছিল।
গতকাল সে ফিরেছে...বাবা–মায়ের বুকে–পিঠে আগলে রাখা সন্তানকে তার ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য ছেড়ে দেওয়াটা চিরন্তন…সেটা কখনো ঘরের বাইরে, কখনো দেশের বাইরে!’
পিতার আবেগ ফুটে উঠেছে অভিনেতার কথায়। চঞ্চল আরও লিখেছেন, ‘বুকে কষ্টের পাথর চেপে বাবা-মা সব সময়ই অপেক্ষা করে তার সন্তান কবে তাদের বুকে ফিরে আসবে। যেমন এখনো আমার মা অপেক্ষা করে, কবে তার কোলে ফিরে যাব! দম বন্ধ করা ঢাকা শহরে সে থাকতে চায় না, জোর করে মাঝেমধ্যে কাছে এনে রাখি। শুদ্ধ দেশের বাইরে থাকা অবস্থায় একদিন মাকে বললাম, “শুদ্ধর জন্য খারাপ লাগে, চিন্তা হয়…ও তো কখনো আমাদের ছেড়ে থাকেনি। ঠিকমতো আমাদের কাছে যেন ফিরে আসে, তুমি আশীর্বাদ করো।”
মায়ের উত্তর, “এখন কেমন লাগে বাবা? তোমাদের ছেড়ে থাকতে আমার কেমন লাগে, তোমার বাবার কেমন লাগত?”’
তিন বছর আগে চঞ্চল চৌধুরীর বাবা প্রয়াত হয়েছেন। সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অভিনেতা নিজের পোস্টের শেষে লিখেছেন, ‘বাবা তিন বছর হয়ে গেল আমাদের মাঝে নেই! আসলেই তো। বাবার কেমন লাগত, আগে বোধ হয় ঠিকমতো বুঝিনি, এখন বুঝি।