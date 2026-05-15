শেহনাজ-দেবদূত: আইপিএলে প্রেমের গুঞ্জন
বলিউড অভিনেত্রী শেহনাজ গিল আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) ম্যাচগুলোতে নিয়মিত উপস্থিত থাকছেন। তার এই উপস্থিতি আরসিবি ক্রিকেটার দেবদূত পাড়িক্কলের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে জল্পনার জন্ম দিয়েছে। শেহনাজ সম্প্রতি বলেছেন, 'আমি বিরাটকে ভালোবাসি। আর মাঠে দেবদূত পাড়িক্কলকে খেলতে দেখতে ভালো লাগে।' তার 'দিল আরসিবি মে হ্যায়' পোস্ট এবং আরসিবির জার্সি পরা ছবি আলোচনার সৃষ্টি করেছে। 'বিগ বস ১৩' থেকে পরিচিত শেহনাজ 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' ছবিতে অভিনয় করেন।