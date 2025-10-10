ভারতের প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির গোপন সত্য

ভারতের প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির গোপন সত্য
ভারতে প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট নিয়ে নানা ধরনের বিধিনিষেধ আছে। তবে এর মধ্যেই থেমে নেই এ ধরনের কনটেন্ট, বিভিন্ন ওটিটিতে নানা নামে প্রচারিত হয় এসব কনটেন্ট। ভারতের প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট ও এই শিল্পের চ্যালেঞ্জ নিয়ে তৈরি হয়েছে তথ্যচিত্র ‘ডার্টি এন্টারটেইনারস: দ্য বিজনেস অব ইন্ডিয়ান ইরোটিকা’। তথ্যচিত্রের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ডকুবের জন্য এটি বানিয়েছেন হিনা ডিসুজা।
পরিচালক ও প্রযোজকের লক্ষ্য
‘ডার্টি এন্টারটেইনারস: দ্য বিজনেস অব ইন্ডিয়ান ইরোটিকা’-এর পরিচালক হিনা জানান, এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা সমাজের রক্তচক্ষু ও সেন্সরশিপের সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সিরিজটি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত আইএন১০ মিডিয়া নেটওয়ার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আদিত্য পিটি বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য ছিল এমন গল্প তুলে ধরা যা সাধারণত ফিসফিস করে বলা হয় বা গোপনে আলোচনা হয়, কিন্তু প্রকাশ্যে কমই প্রকাশিত হয়। বিনোদন জগতের গ্ল্যামার যতটা আলোচিত, তার পাশাপাশি একটি জটিল দিকও রয়েছে যা বেশির ভাগ সময় অজানা থাকে।’
ডকুবের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা সামার খান বলেন, ‘চলচ্চিত্রটি শুধু শিল্পের জগৎই অন্বেষণ করে না, এটি দেখায় কীভাবে অর্থনীতি, কনটেন্ট, বাণিজ্য ও সেন্সরশিপ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। এসব বিষয় নিয়ে তেমন কাজ হয় না। তবে অনেক চাপ থাকলেও এই শিল্প যে টিকে আছে সেটি আমরা তুলে ধরেছি।’
‘লুকানো বিষয়’
তথ্যচিত্রটির সহযোগী প্রযোজক অভিষেক গৌতম বলেন, ‘এই তথ্যচিত্র সেই শিল্পীদের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে যাঁরা সাধারণত তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন না। তাঁদের বক্তব্য এটিকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে।’ পরিচালক হিনা জানান, তাঁদের লক্ষ্যই ছিল প্রাপ্তবয়স্ক কনটেন্টে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের সমাজের প্রচলিত ধারণার চাইতে ভিন্নভাবে দেখা। তাঁর ভাষ্যে, ‘আমরা তাঁদের বিচার করতে বসিনি, চেয়েছি এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মানুষ হিসেবে দেখাতে; এই শিল্পের লুকানো বিষয়গুলো সামনে আনতে। এটি সত্যিই চোখ খুলে দেওয়া এক অভিজ্ঞতা।’
সমাজে শিল্পের প্রভাব
পরিচালক হিনা মনে করেন, সকারের ক্রমাগত সেন্সরশিপ নীতি এই শিল্পে কাজ করা মানুষদের জীবন কঠিন করে তুলেছে। তাঁর আশা, তথ্যচিত্র দেখার পর এই শিল্পের প্রতি সাধারণ মানুষের ধারণা বদলাবে। তাঁর ভাষ্যে, ‘আমরা চাই দর্শকেরা এই শিল্পকে নতুন চোখে দেখুক। শিল্পীদের মানুষ হিসেবে বোঝার চেষ্টা করুক।’
তথ্যসূত্র: ভ্যারাইটি