ছোট পোশাকে স্বচ্ছন্দ নই, কৃতির অডিশনের ভিডিও ভাইরাল
বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন সম্প্রতি আবারও আলোচনায়—নতুন কোনো ছবি নয়; বরং ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের একটি পুরোনো অডিশন ভিডিও ঘিরে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মাত্র ২২ বছর বয়সে একটি অডিশনে অংশ নিচ্ছেন কৃতি। সেখানে তিনি একটি উদ্ধার দৃশ্যে অভিনয় করছেন এবং স্পষ্ট করে জানাচ্ছেন, দুই পিস পোশাক পরতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না।
ভাইরাল কৃতির প্রথম অডিশন ভিডিও
কৃতি শ্যাননের এই প্রথম অডিশন টেপটি সম্প্রতি নতুন করে ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এ ঘটনায় ভক্তদের প্রশংসার পাশাপাশি বলিউডে অডিশন–সংস্কৃতি, সংগ্রাম ও স্বজনপ্রীতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।
ভিডিওটিতে দেখা যায়, সাদা রঙের অফ-শোল্ডার ফ্রিল দেওয়া পোশাকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন কৃতি। তিনি বলেন, ‘হাই, আমি কৃতি শ্যানন। আমার উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি, আর এগুলো আমার প্রোফাইল।’
এরপর তাঁকে যখন শুটিংয়ের তারিখ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তিনি সম্মতি জানান। অডিশনের অংশ হিসেবে তাঁকে একটি নাটকীয় উদ্ধার দৃশ্যে অভিনয় করতে দেখা যায়, যেখানে ডুবে যাওয়ার একটি পরিস্থিতি তিনি মনোযোগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন।
ভিডিওর একপর্যায়ে কৃতি উল্লেখ করেন, দুই পিস পোশাক পরতে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। বিষয়টি জানানোর পরও তিনি একটি উদ্ধারের দৃশ্যে অভিনয় করেন। এতে বোঝা যায়, ক্যারিয়ারের একেবারে শুরুতেই তিনি শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জিং দৃশ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন।
নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া: প্রশংসা, তুলনা ও বিতর্ক
ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অনেকেই কৃতির চেষ্টা ও আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে বর্তমান সময়ের তারকা–সন্তানদের সঙ্গে তুলনা টেনে।
একজন মন্তব্য করেন, ‘আজকালকার তারকা–সন্তানদের তো অডিশনের ঝক্কিই পোহাতে হয় না।’
আরেকজন লেখেন, ‘নেপোকিডরা ভাবেন, অডিশন আবার কী? আমরা তো শুধু অডি গাড়িটাই চিনি!’
তৃতীয় একজন বলেন, ‘সে নিজের সেরাটাই দিয়েছে। তাকে স্যালুট।’
এই ভিডিও নতুন করে আলোচনায় এনেছে, কীভাবে বাইরের মানুষদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে জায়গা করে নিতে হয়।
কৃতি শ্যাননের সাম্প্রতিক ও আসন্ন কাজ
কাজের দিক থেকে কৃতিকে সর্বশেষ দেখা গেছে আনন্দ এল রাই পরিচালিত ‘তেরে ইশ্ক মেঁ’ ছবিতে, যেখানে তাঁর সহশিল্পী ছিলেন ধানুশ। ছবিটি ২০২৫ সালের ২৮ নভেম্বর মুক্তি পেলেও বক্স অফিসে তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি।
তবে সামনে কৃতির ঝুলিতে রয়েছে একাধিক বড় প্রকল্প। তিনি অভিনয় করছেন ‘ককটেল ২’-এ, যেটি পরিচালনা করছেন হোমি আদাজানিয়া। ছবিতে তাঁর সঙ্গে থাকছেন শহিদ কাপুর ও রাশমিকা মান্দানা। বিভিন্ন সূত্রের খবর অনুযায়ী, ছবিটিতে অমিতাভ বচ্চনের উপস্থিতিও থাকতে পারে। মুক্তি পেতে পারে ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে।
এ ছাড়া কৃতির তালিকায় রয়েছে ‘ডন’ ও ‘ভেড়িয়া’ ছবির সিকুয়েল, যেগুলো বলিউডের শীর্ষ অভিনেত্রীদের কাতারে তাঁর অবস্থান আরও মজবুত করবে বলে মনে করছেন অনেকে।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে