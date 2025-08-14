গির্জায় সিদ্ধার্থ-জাহ্নবীর রোমান্স, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ

গির্জায় সিদ্ধার্থ-জাহ্নবীর রোমান্স, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ
২১ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত ছবি ‘পরম সুন্দরী’। মুক্তির আগেই ছবিটি পড়েছে বিপাকে। সিনেমার একটি দৃশ্য নিয়ে উঠেছে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ফ্রি প্রেস জার্নাল জানিয়েছে, গির্জায় ঘনিষ্ঠ দৃশ্যধারণ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের সংগঠন।
দুই দিন আগেই মুক্তি পেয়েছে ছবিটির ট্রেলার, যার শুরুতে গির্জার ভেতরে রোমান্সে মাততে দেখা যায় জাহ্নবী ও সিদ্ধার্থকে। ধর্মীয় স্থানে ঘনিষ্ঠ এ দৃশ্য দেখানো নিয়ে তাই উঠেছে প্রশ্ন। খ্রিষ্টান সংগঠন ‘দ্য ওয়াচডগ ফাউন্ডেশন’-এর পক্ষ থেকে সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশনকে (সিবিএফসি) একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। মুম্বাই পুলিশ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও মহারাষ্ট্র সরকারের কাছেও এই সংগঠন চিঠি পাঠিয়েছে। এমনকি ছবির পরিচালককেও চিঠি পাঠিয়েছে তারা। অনুরোধ, ছবি থেকে বাদ দিতে হবে দৃশ্যটি।
চিঠিতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক কালে ইচ্ছা করেই ছবিতে এমন কিছু দৃশ্য রাখা হয়, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতে পারে। দর্শক টানতেই এমন করা হয়ে থাকে। এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া উচিত।
চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ‘গির্জা একটি পবিত্র স্থান। সেখানে এমন দৃশ্য দেখানো যায় না। এ ধরনের দৃশ্য শুধু ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভাবাবেগেই আঘাত করে, এমন নয়। সমগ্র ক্যাথলিক গোষ্ঠীকে আঘাত করেছে।’
এখনো প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও নির্মাতাদের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। ‘পরম সুন্দরী’ পরিচালনা করেছেন তুষার জালোটা। মুক্তির পর থেকেই এ সিনেমার দুই গান ‘পরদেশিয়া’ ও ‘ভিগি শাড়ি’ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। অনেকে মনে করছেন, দুই গানে ফিরেছে বলিউডের পুরোনো মেলোডি।