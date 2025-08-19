বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন আমির, সন্তানও আছে, দাবি আপন ভাইয়ের

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন আমির, সন্তানও আছে, দাবি আপন ভাইয়ের
কাজের বাইরে ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও আলোচনায় থাকেন বলিউড তারকা আমির খান। এবার আমিরের বিরুদ্ধে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ তুলেছেন তাঁর ভাই ফয়সাল খান। গতকাল সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, ব্রিটিশ সাংবাদিক জেসিকা হাইন্সের সঙ্গে আমিরের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। দুজনের এক পুত্রসন্তানও রয়েছে।
এবিপি আনন্দ এক প্রতিবেদনে লিখেছে, ‘গোলাম’ সিনেমার শুটিং চলাকালে জেসিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান। এর মধ্যে জেসিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। আমির তাঁকে গর্ভপাত করাতে বলেন, তবে জেসিকা তা প্রত্যাখ্যান করেন। সন্তানের জন্ম দেন, সন্তানের নাম রাখেন জান।
২০০৫ সালে সবচেয়ে বড় বিতর্কে জড়িয়েছিলেন আমির খান। এই সময় ‘স্টারডাস্ট’ ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে জেসিকার সঙ্গে আমিরের প্রেমের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে এসেছিল। দুজনের সন্তান থাকার কথাও বলা হয়েছে। তবে সেই সন্তানকে কখনোই স্বীকৃতি দেননি আমির খান। বরাবরই অস্বীকার করে এসেছেন। আমিরের ভাই ফয়সাল খানের দাবি, ঘটনা সত্যি। দুজনের সম্পর্ক ছিল, সন্তানও আছে।
২০১২ সালে বিখ্যাত ‘ভোগ’ ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে জানের ছবি প্রকাশ পায়। সম্প্রতি জেসিকার নতুন একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। জানের সঙ্গে আমির খানের চেহারার সাদৃশ্য খুঁজছেন কেউ কেউ।
ফয়সাল খান অভিযোগ করেছেন, রীনা দত্তের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর জেসিকার সঙ্গে আমিরের সম্পর্ক গাঢ় হয়। কাছাকাছি সময়ে কিরণ রাওয়ের সঙ্গেও প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন আমির।
ফয়সাল খান বলেন, চিঠি লিখে পরিবারকে আমিরের এই বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে জানিয়েছিলেন, তবে তা আমলে নেওয়া হয়নি।