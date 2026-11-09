৫৬ কোটি টাকার মালিক, সালমান খানের নতুন নায়িকাকে কতটা চেনেন

৫৬ কোটি টাকার মালিক, সালমান খানের নতুন নায়িকাকে কতটা চেনেন
সালমানের নতুন সিনেমা ‘মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস’-এ অভিনয় করছেন চিত্রাঙ্গদা সিং। দীর্ঘ দুই দশকের ক্যারিয়ারে এ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ক্যারিয়ারে নানা ধরনের চরিত্র করলেও এবারই প্রথম তাঁকে দেখা যাবে সালমানের নায়িকা হিসেবে। হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য-
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