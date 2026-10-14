কাজের বিনিময়ে যৌন প্রস্তাবের অভিযোগ সামনে আনলেন নীতি

কাজের বিনিময়ে যৌন প্রস্তাবের অভিযোগ সামনে আনলেন নীতি
সিনেমায় অভিনয়ের বিনিময়ে যৌন সম্পর্কের প্রস্তাব পেয়েছিলেন অভিনেত্রী নীতি টেলর। প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম তেলেগু সিনেমার পরিচালক। হতবাক নীতি ফোন কেটে পরিচালকের নম্বর ব্লক করে দেন।
সম্প্রতি হাউটারফ্লাইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের এ তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন তিনি।
নীতি টেলর হিন্দি টেলিভিশন সিরিজ ‘ক্যায়সি ইয়ে ইয়ারিয়া’ দিয়ে পরিচিতি পান। রিয়েলিটি শোতেও অংশ নিয়েছেন তিনি। তবে অভিনয়জীবনের শুরুতে তেলেগু সিনেমায় কাজ করতে গিয়ে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন এই অভিনেত্রী।
সাক্ষাৎকারে নীতি জানান, তাঁর প্রথম তেলেগু সিনেমার পরিচালকই পরে তাঁকে আরেকটি সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফোন করেছিলেন। কিন্তু কথার একপর্যায়ে পরিচালক তাঁকে যৌন সম্পর্কের প্রস্তাব দেন। এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না নীতি। কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন, তা–ও বুঝে উঠতে পারেননি।
ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে নীতি বলেন, ‘আমার প্রথম সিনেমার পরিচালক কাজ শেষ হওয়ার পর আরেকটি সিনেমার জন্য ফোন করেছিলেন। এরপর তিনি বলেন, “এবার সিনেমাটি করতে হলে তোমাকে আমার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।” আপনি বুঝতেই পারেন না, কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন। আমি শুধু ফোন কেটে দিয়েছিলাম। তাঁর নম্বর ব্লক করে মাকে ফোন করি।’
এমন প্রস্তাবের মুখে পড়ে পরিচালকের সঙ্গে তর্কে জড়াননি নীতি। বরং ফোন কেটে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। মায়ের কাছে ঘটনাটি জানিয়ে নিজের বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
‘সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আর সিনেমা করব না’
ওই ঘটনার প্রভাব পড়েছিল নীতির অভিনয়জীবন নিয়ে ভাবনাতেও। তিনি জানান, এর আগে ওই পরিচালককে অন্য নারীদের সঙ্গে দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছেও এমন প্রস্তাব আসতে পারে, তা ভাবেননি।
নীতি বলেন, ‘আমি তাঁকে অন্য মেয়েদের সঙ্গে দেখেছি। কিন্তু কখন তিনি আমার সঙ্গেও এমন চেষ্টা করবেন, তা জানতাম না। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আর কোনো সিনেমা করব না।’
অভিনেত্রী জানান, ঘটনার পর তিনি এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে শুধু পরিচালকের নম্বর ব্লক করেই থেমে যান। বিষয়টি কাউকে জানাননি। সাক্ষাৎকারে ওই পরিচালকের নামও প্রকাশ করেননি তিনি।
তিনটি তেলেগু সিনেমায় অভিনয়
২০১২ সালে ‘মেম বয়সুকু ভাচাম’ সিনেমার মাধ্যমে তেলেগু চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় নীতি টেলরের। ত্রিনাধা রাও নাক্কিনার পরিচালনায় সিনেমাটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন তানিশ। বেক্কাম ভেনুগোপাল প্রযোজিত ছবিটি বাণিজ্যিকভাবে ভালো করেছিল।
এরপর ২০১৩ সালে মুক্তি পায় নীতির দ্বিতীয় তেলেগু সিনেমা ‘পেল্লি পুস্তাকাম’। রামকৃষ্ণ মাচাকান্তির পরিচালনায় এতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেন রাহুল রবীন্দ্রন। তবে ছবিটি বক্স অফিসে সাফল্য পায়নি। সমালোচকদের কাছ থেকেও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল।
২০১৪ সালে মুক্তি পায় নীতির তৃতীয় সিনেমা ‘লাভ ডটকম’। রাজা ভানেম রেড্ডি পরিচালিত ছবিটিতে নীতির সঙ্গে অভিনয় করেন আর্য সন্দীপ। এ সিনেমাও ব্যবসায়িক সাফল্য পায়নি। এরপর আর তেলেগু সিনেমায় অভিনয় করেননি নীতি।
টেলিভিশনেই পরিচিতি
মাত্র ১৫ বছর বয়সে হিন্দি ধারাবাহিক ‘পেয়ার কা বন্ধন’ দিয়ে অভিনয় শুরু করেন নীতি টেলর। তবে ২০১৪ সালে ‘ক্যায়সি ইয়ে ইয়ারিয়া’ তাঁকে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয়। পরে ‘বড়ে আচ্ছে লাগতে হ্যায় ২’–সহ বিভিন্ন টেলিভিশন সিরিজে অভিনয় করেছেন তিনি।
সম্প্রতি রিয়েলিটি শো ‘অ্যালায়েন্স’-এ অংশ নিয়েও আলোচনায় আসেন নীতি। প্রতিযোগিতাটিতে সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিলেন তিনি। শোতে বিজয়ী হন মিনি মাথুর।
সিনেমায় অভিনয়ের জন্য যৌন সম্পর্কের প্রস্তাব পাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে নীতির এ বক্তব্য আবারও বিনোদনজগতে কাজের সুযোগের বিনিময়ে যৌন সুবিধা চাওয়ার অভিযোগ সামনে এনেছে। তবে সাক্ষাৎকারে তিনি সংশ্লিষ্ট পরিচালকের নাম প্রকাশ করেননি।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে