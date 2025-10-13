বলিউড

‘সাইয়ারা’কে পেছনে ফেলল ‘কানতারা’, কত আয় করল ছবিটি

‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ সিনেমায় ঋষভ শেঠি। আইএমডিবি

২০২২ সালের ব্লকবাস্টার ‘কানতারা’ দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন ঋষভ শেঠি। এবার তিনি ফিরেছেন সেই সিনেমার প্রিকুয়েল ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’ নিয়ে। এখন বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে ছবিটি। এটি মুক্তির পরেই একাধিক রেকর্ড ভেঙেছে। এখন প্রভাস ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের ‘সালার: পার্ট ১-সিজফায়ার’ ও ‘বাহুবলী: দ্য বিগিনিং’-এর আয়কে ছাড়িয়ে গিয়েছে এই ছবি।

বলিউড বক্স অফিস ট্র্যাকিং সাইট স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুসারে, ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’-এর প্রথম সপ্তাহ অসাধারণ ছিল; সংগ্রহ করেছিল ৩৩৭ দশমিক ৪ কোটি রুপি। ছবিটি দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে নবম দিনে আয় করেছে ২২ দশমিক ২৫ কোটি এবং দশম দিনে এটির আয় ৭৫ দশমিক ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, সংগ্রহ করেছে ৩৯ কোটি রুপি।

গতকাল রোববার ছবিটি ৩৯ কোটি টাকা আয় করেছে, যার ফলে এর মোট ঘরোয়া আয় ৪৩৭ দশমিক ৬৫ কোটি রুপি। ফলে ছবিটি ‘সালার: পার্ট ১-সিজফায়ার’-এর ভারতের আয় ছাড়িয়ে গিয়েছে, যা আগে ৪০৬ দশমিক ৪৫ কোটি রুপি আয় করেছিল। এস এস রাজামৌলির ‘বাহুবলী: দ্য বিগিনিং’ ভারতে ৪২০ কোটি রুপি আয় করেছিল। ঋষভের ছবিটি সেটিকেও ছাড়িয়ে গেছে। শুধু এটাই নয়, চলতি বছরের অন্যতম আলোচিত সিনেমা ‘সাইয়ারা’র আয়কেও ছাড়িয়ে গেছে ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’। অহান পান্ডে ও অনিত পড্ডার ‘সাইয়ারা’ ভারতে ৪০৯ কোটি রুপি আয় করে। এটি রজনীকান্তর ‘জেলার’কেও ছাড়িয়ে গেছে, যা ৪০৭ কোটি রুপি আয় করেছে।

ঋষভ শেঠির নতুন অধ্যায়
‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’ আসলে জনপ্রিয় ‘কানতারা’ সিনেমার প্রিকুয়েল। আগের ছবিটির অনন্য সাফল্যের পর দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া, আর ঋষভ শেঠি যেন সে প্রত্যাশারও ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। ছবিটি ইতিহাস, মিথ ও লোকজ বিশ্বাসের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এক শক্তিশালী পিরিয়ড অ্যাকশন ড্রামা, যেখানে ঋষভ আবারও তাঁর পরিচালনা ও অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
