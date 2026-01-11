‘ইন্ডিয়ান আইডল’জয়ী ‘পাতাললোক’ অভিনেতার মৃত্যু

‘ইন্ডিয়ান আইডল’জয়ী ‘পাতাললোক’ অভিনেতার মৃত্যু
‘ইন্ডিয়ান আইডল’জয়ী ভারতীয় অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাং মারা গেছেন। আজ রোববার নয়াদিল্লির বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়। ৪৩ বছর বয়সী এই অভিনেতা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা গেছেন বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।
ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা বলেন, ‘জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা প্রশান্ত তামাংয়ের অকালমৃত্যু গোর্খা সম্প্রদায় এবং সংগীতশিল্পের পুরো বিশ্বকে স্তব্ধ ও শোকাহত করেছে। ২০০৭ সালে “ইন্ডিয়ান আইডল” জয়ের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় গোর্খাদের গর্বিত করেন এবং নেপালি সংগীতকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান।’
রাজু বিস্তা আরও বলেন, ‘“ইন্ডিয়ান আইডল” প্রতিযোগিতার সময় প্রশান্ত তামাং শুধু দার্জিলিং হিলস, তেরাই, ডুয়ার্স, সিকিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতেই নয়, গোর্খা সম্প্রদায়কে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ ও গর্বিত করার ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। প্রশান্ত তামাং পুলিশের অর্কেস্ট্রায় কাজ করছিলেন প্রতিযোগিতার সময়। এমন প্রতিভাবান শিল্পীর অকালপ্রয়াণে ভারতীয় সংগীত ও সিনেমার জন্য, বিশেষ করে গোর্খালি সম্প্রদায়ের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।’
টিভি থেকে বড় পর্দা
২০০৭ সালে ‘ইন্ডিয়ান আইডল’–এর তৃতীয় সিজনের বিজয়ী হন প্রশান্ত তামাং। এর মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করেন। এরপর তাঁর গানের অ্যালবাম ‘ধন্যবাদ’ প্রকাশিত হলে পরিচিতি আরও বেড়ে যায়।
২০১০ সালে নেপালি সিনেমা ‘গোর্খা পল্টান’ দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক; এরপর ‘আংগালো মায়া কো’, ‘কিনা মায়া মা’, ‘নিশানি’, ‘পরদেশি’র মতো ছবিতে অভিনয় করেন প্রশান্ত তামাং।
টেলিভিশনে প্রশান্ত তামাং ‘অ্যাম্বার ধারা’-তে অতিথি হিসেবে এবং পরে ‘পাতাললোক’–এর দ্বিতীয় মৌসুমে ড্যানিয়েল লেচো চরিত্রে অভিনয় করেন।
এনডিটিভি অবলম্বনে