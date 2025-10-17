এক ফ্রেমে ইউটিউবার মিস্টারবিস্টের সঙ্গে শাহরুখ, সালমান, আমির! পেছনের গল্প কী?
বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইউটিউবার ‘মিস্টারবিস্ট’। যার আসল নাম জিমি ডোনাল্ডসন। সম্প্রতি তিনি এমন একটি ছবি প্রকাশ করেছেন যা দেখে বলিউডপ্রেমীরা রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। শুক্রবার ভোরে সৌদি আরবের রিয়াদের এক তারকাখচিত আয়োজনে তিনি পোজ দিয়েছেন শাহরুখ খান, সালমান খান এবং আমির খানের সঙ্গে—এক ফ্রেমে তিন খানকে দেখা যেমন বিরল ঘটনা, এর সঙ্গে মিস্টারবিস্টের মতো জনপ্রিয় কেউ যোগ দিলে এ নিয়ে আলোচনা না হয়ে কি পারে?
ইনস্টাগ্রামে ছবির ক্যাপশনে মিস্টারবিস্ট লিখেছেন, ‘হেই ইন্ডিয়া, আমরা কি সবাই একসঙ্গে কিছু করতে পারি?’ এই এক বাক্যেই শুরু হয়েছে জোর গুঞ্জন, তাহলে কি বলিউডের তিন খান ও মিস্টারবিস্টের যুগলবন্দী কোনো প্রজেক্ট আসছে।
ছবিতে শাহরুখ ও সালমান খানকে ফরমাল স্যুট, আর আমিরকে কালো কুর্তা ও সাদা পায়জামায় দেখা যায়। কালো পোশাকে আলাদা নজর কেড়েছেন মিস্টারবিস্ট।
ভারতজুড়ে ভক্তরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। কেউ লিখেছেন, ‘মুকেশ আম্বানির পর কেবল মিস্টারবিস্টই তিন খানকে এক ফ্রেমে এনেছেন।’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘শাহরুখ, সালমান, আমির আর মিস্টারবিস্ট—এবার কি কোনো নতুন কলাব আসছে?’
তিন দশকের বেশি সময় ধরে হিন্দি সিনেমা শাসন করছেন শাহরুখ, সালমান ও আমির। একসময় পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও এখন তাঁদের সম্পর্ক অনেক আন্তরিক, একে অপরের কাজেও সমর্থন দেন নিয়মিত। শেষবার তিনজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল আমির খানের ‘সিতারে জমিন পার’ ছবির বিশেষ প্রদর্শনীতে। এ ছাড়া তাঁরা আরিয়ান খানের পরিচালনায় নির্মিত ওয়েব সিরিজ ‘ব্যা***ডস অব বলিউড’-এও ছিলেন, যদিও একই দৃশ্যে নয়।