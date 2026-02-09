বলিউড

‘যখন সন্তান থাকে, তখন অনেক কিছু সহ্য করে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হয়’

সেলিনা জেটলি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

বলিউড অভিনেত্রী সেলিনা জেটলি নিজের জীবনের এক কঠিন ও ব্যক্তিগত অধ্যায়ের কথা প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ভাই বিক্রান্তকে রক্ষা করতে তিনি অস্ট্রিয়ায় থাকা নির্যাতনমূলক দাম্পত্য জীবন ছেড়ে রাতারাতি ভারতে ফিরে আসেন।

পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেলিনা জানান, গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে একটি ফোনকল তাঁর জীবন পুরোপুরি বদলে দেয়। তখন তিনি অস্ট্রিয়ায় বসবাস করছিলেন। ফোনে জানতে পারেন, তাঁর ভাই সংযুক্ত আরব আমিরাতে আটক হয়েছেন।

সেলিনা বলেন, ‘রাত প্রায় ৯টার দিকে ফোনটা আসে। প্রথমে আমি বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব দিইনি। ভেবেছিলাম, আমার ভাই হয়তো মজা করছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আমি বিষয়টাকে তার একটা বাজে রসিকতা বলেই ধরে নিয়েছিলাম।’
কিন্তু কিছু সময় পর পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারেন তিনি। তখনই জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয় অভিনেত্রীকে।

নির্যাতনমূলক দাম্পত্য জীবনের কথা অকপটে
সেলিনা জানান, ওই সময় তিনি নিজেও চরম ব্যক্তিগত সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। ‘আমি তখন খুবই খারাপ ও নির্যাতনমূলক একটি দাম্পত্য সম্পর্কে ছিলাম; কিন্তু যখন সন্তান থাকে, তখন অনেক কিছু সহ্য করে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হয়। যখন মা–বাবা নেই, সম্পদ নেই, তখন সন্তানদের জন্যই আপনি সবকিছু সহ্য করেন।’
সেলিনা বলেন, সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এত দিন দাম্পত্য জীবন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

এক রাতেই সব ছেড়ে ভারতে ফেরা
ভাইয়ের বিপদের খবরই ছিল তাঁর জন্য টার্নিং পয়েন্ট। সেলিনা জানান, ভাইকে সাহায্য করতে হলে অস্ট্রিয়া ছেড়ে ভারতে ফেরা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় ছিল না।
‘আমি বুঝে গিয়েছিলাম, যদি আমি অস্ট্রিয়ায় থাকি, তাহলে ভাইয়ের জন্য লড়তে পারব না। তাই রাত একটার দিকে, প্রায় কোনো টাকা ছাড়াই, ক্রেডিট কার্ডে টিকিট কেটে আমি অস্ট্রিয়া ছেড়ে ভারতে ফিরে আসি’, বলেন সেলিনা।

সেলিনা আরও বলেন, এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন নিজের সন্তানদের এই লড়াইয়ের মধ্যে না জড়িয়েই।

ব্যক্তিগত লড়াইয়ের গল্প
সেলিনার এই স্বীকারোক্তি বলিউড অঙ্গনে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অভিনয় থেকে কিছুটা দূরে ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব একটা খোলামেলা না হলেও এবার তিনি সাহস করে নিজের কষ্টের গল্প তুলে ধরেছেন।
এ ঘটনা আবারও সামনে আনছে—তারকাদের ঝলমলে জীবনের আড়ালেও কতটা কঠিন বাস্তবতা লুকিয়ে থাকতে পারে।

ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে

