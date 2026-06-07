‘এই কথা কি কেউ শাহরুখকে বলার সাহস পাবে’
হিন্দি সিনেমার নারী অভিনয়শিল্পীদের জন্য বয়স যে এখনো একটি বড় বাধা, সে কথাই আবারও তুলে ধরলেন বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, বলিউড ও দক্ষিণি চলচ্চিত্র—দুই অঙ্গনেই বয়সভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন তিনি। এমনকি ৩০ বছর পেরোনোর পর তাঁকে শুনতে হয়েছে, তিনি আর রোমান্টিক কমেডি ছবির নায়িকা হওয়ার মতো ‘যথেষ্ট তরুণ’ নন।
টাইমস এন্টারটেইনমেন্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাপসী বলেন, বলিউডে তিনি যখন পা রাখেন, তখন তাঁর বয়স মাঝ-কুড়ির ঘরে। কিন্তু প্রথম তিন-চার বছর অর্থবহ চরিত্র পাওয়ার জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। আর যখন নিজের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হলেন, তখনই নতুন এক সমস্যার মুখোমুখি হন।
তাঁর ভাষায়, ‘নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে করতেই বয়স ৩০ পেরিয়ে যায়। এরপর বলা হয়, তুমি আর রোমান্টিক–কমেডি ছবিতে অভিনয়ের জন্য যথেষ্ট তরুণ নও। এখনো অনেক সময় এমন হয়, যখন আমার মনে হয় এই চরিত্রটির জন্য তো কম বয়সী কাউকে প্রয়োজন নেই। তবু তারা কম বয়সী অভিনেত্রীই খোঁজে। পুরুষদের ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটা হয় না। আমরা সবাই সেটা দেখতে পাই। বয়স বৈষম্য সত্যিই বড় একটি বিষয়।’
দক্ষিণি চলচ্চিত্রেও একই অভিজ্ঞতা
তাপসী জানান, দক্ষিণি চলচ্চিত্রে কাজ করার সময়ও তাঁকে একই ধরনের মানসিকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে।
তিনি বলেন, ‘দক্ষিণে যখন আমি তুলনামূলক বয়স্ক বা প্রতিষ্ঠিত কোনো নায়কের বিপরীতে অভিনয় করেছি, তখন অনেক তরুণ অভিনেতা আমার সঙ্গে কাজ করতে চাইতেন না। তাদের ধারণা ছিল, “ও তো অমুক অভিনেতার নায়িকা হয়ে গেছে, এখন আর...।”’
এরপর তিনি উদাহরণ টেনে বলেন, ‘এই কথা কি কেউ কখনো শাহরুখ খানকে বলতে সাহস পাবে? শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করার পর তো একজন অভিনেত্রীর জীবনই বদলে যেতে পারে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে দক্ষিণি ইন্ডাস্ট্রিতে এমন একধরনের অলিখিত ট্যাবু কাজ করত।’
‘অনেক ধাক্কা খেয়ে বাস্তবতা মেনে নিয়েছি’
দীর্ঘদিন এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার পর একসময় তিনি বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাপসী বলেন, অসংখ্য ধাক্কা, হতাশা এবং মানসিক ক্লান্তির মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর তিনি এখন নিজের বয়সের সঙ্গে মানানসই এবং যেসব চরিত্র করতে ভালো লাগে, সেগুলোকেই বেছে নিচ্ছেন।
তাপসীকে সর্বশেষ দেখা গেছে পরিচালক অনুভব সিনহার কোর্টরুম ড্রামা ‘অ্যায়সি’ সিনেমায়। ছবিটিতে তিনি একজন আইনজীবীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি ধর্ষণের শিকার এক নারীর জন্য ন্যায়বিচার আদায়ে লড়াই করেন। সমালোচকদের প্রশংসা পেলেও ছবিটি বক্স অফিসে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি। বর্তমানে এটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে দেখা যাচ্ছে।