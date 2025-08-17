দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে মালাইকা, ‘কখনো না বলতে নেই’

দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে মালাইকা, ‘কখনো না বলতে নেই’
কয়েকটি আলোচিত আইটেম গানে আবেদনময়ী পারফরম্যান্স ছাড়া বিনোদন–দুনিয়ায় বলার মতো খুব বেশি কিছু করেননি মালাইকা অরোরা। তবু তিনি খবরে থাকেন, বারবার চর্চায় উঠে আসে তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা বিষয়। প্রথমে আরবাজ খানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর অর্জুন কাপুরের সঙ্গে প্রেম নিয়ে খবরে থেকেছেন তিনি। তবে অন্তর্জালে তাঁকে নিয়ে ‘ঝড়’ বয়ে গেলেও নীরবতা বজায় রেখেছেন মালাইকা। এবার ভারতীয় গণমাধ্যম পিঙ্কভিলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিচ্ছেদ, বিয়েসহ নানা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।
প্রথম বিয়ে ও ব্যক্তিগত জীবন
১৯৯৮ সালে মালাইকা বিয়ে করেন অভিনেতা-প্রযোজক আরবাজ খানকে। এর আগে পাঁচ বছর প্রেম করেছিলেন তাঁরা। বিয়ের প্রায় ১৮ বছর পর, ২০১৬ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। বর্তমানে তাঁদের ছেলে আরহানকে দুজনই দেখভাল করছেন। বিচ্ছেদের পর মালাইকা আলোচনায় আসেন অভিনেতা অর্জুন কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জনে। ২০১৯ সাল থেকে প্রকাশ্যে একসঙ্গে দেখা যেত তাঁদের। তবে গত বছর সেই সম্পর্কেরও ইতি টেনেছেন দুজন। অর্জুন কাপুর এরই মধ্যে স্বীকার করেছেন, তিনি এখন সিঙ্গেল।
বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে মালাইকা বলেন, ‘আমি চাইতাম, বিয়ে সারা জীবন টিকে থাকুক, কিন্তু তা হয়নি। তবে এর মানে এই নয় যে আমি ভালোবাসায় বিশ্বাস হারিয়েছি বা আমার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। জীবনে যা হওয়ার, তা–ই হয়েছে। অনেক চেষ্টার পরও আমরা বুঝে গিয়েছিলাম, আর এগোনো সম্ভব নয়।’
দ্বিতীয় বিয়ে প্রসঙ্গে মালাইকা
পিঙ্কভিলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ছোটবেলার নিজেকে কী পরামর্শ দিতেন? মালাইকা বলেন, ‘আমি আমার ছোটবেলার নিজেকে বলতাম, সময় নিয়ে বিয়ে করো। এত তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করার দরকার নেই। কিছু কাজ করো, জীবনকে একটু বোঝো, তারপর সেই বড় সিদ্ধান্তটা নাও। আমি যখন বিয়ে করি, তখন খুবই ছোট ছিলাম।’
দ্বিতীয় বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মালাইকা বলেন, ‘কখনো না বলতেই নেই। আমি ভালোবাসায় বিশ্বাস করি, সবকিছুতেই ভালোবাসা দেখি। তাই কখনোই না (বিয়ে প্রসঙ্গে) বলব না।’
বিচ্ছেদের পর
আরবাজ খানের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর নানা সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন মালাইকা। তিনি বলেন, ‘মানুষ ভাবে, নিজের কথা আগে ভাবা ভুল। সবাই বলে, তোমার সন্তানের কথা ভাবতে হবে, পরিবারকে আগে রাখতে হবে। কিন্তু নিজের কথা আগে ভাবায় দোষ কোথায়? অনেকে আঙুল তুলেছে, বলেছে, এটা স্বার্থপরের সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমি যা করেছি, নিজের অনুভূতি থেকে করেছি। সেই সিদ্ধান্ত আমাকে ভালো মানুষ করেছে, আমাকে শান্ত করেছে। আমি এখন সুখী। আমার সন্তানও এখন অনেক বেশি ভালো আছে।’
যৌথভাবে সন্তানের দেখভাল
বিচ্ছেদের পরও ছেলে আরহানকে একসঙ্গে বড় করছেন মালাইকা-আরবাজ। তবে তিনি স্পষ্ট করলেন, ‘কো-প্যারেন্টিং সহজ নয়। প্রতিদিনই চ্যালেঞ্জ থাকে। তবে এত বছর পর আমরা একটা ভারসাম্য খুঁজে পেয়েছি। এখন সবকিছু সহজভাবে মেনে নেওয়া যায়।’
বর্তমানে আরহানের বয়স ২২। মা-বাবার সঙ্গে তাঁর আলাদা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মালাইকা জানান, ‘সে জানে কোন বিষয় আমাকে বলবে, আর কোন বিষয় বাবাকে বলবে। এখন আমাদের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা আছে।’
অর্জুন কাপুরের সঙ্গে প্রেম ভেঙে যাওয়ার পর মালাইকার নতুন সম্পর্কে জড়ানোর কথা শোনা যায়নি। তবে এই সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিত দিয়েছেন, দ্বিতীয় বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশের পর থেকে অন্তর্জালে গুঞ্জন, ‘তবে কি নতুন করে আবার প্রেমে পড়েছেন তিনি?’ মালাইকা অবশ্য এ বিষয়ে আর কিছু খোলাসা করেননি।