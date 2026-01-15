কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন শাহরুখ–কন্যা সুহানা

কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন শাহরুখ–কন্যা সুহানা
শাহরুখ খানের কন্যা সুহানা খান সম্প্রতি নিজের অভিনয়-যাত্রা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। জোয়া আখতারের পরিচালনায় নেটফ্লিক্স ছবি ‘দ্য আর্চিস’–এ অভিনয়ের মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হলেও শুরুতে অভিনয়কে তিনি কখনোই পেশা হিসেবে ভাবেননি। তবে স্কুলজীবনের এক তিক্ত অভিজ্ঞতাই ধীরে ধীরে বদলে দেয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি।
হার্পারস বাজার ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুহানা জানান, স্কুলে পড়ার সময় একবার অভিনয়ের সুযোগ না পেয়ে তিনি একা ঘরে বসে কেঁদেছিলেন। সেই ঘটনাই তাঁকে বুঝিয়ে দেয়—অভিনয় তাঁর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
মঞ্চে অস্বস্তি থেকে ভালোবাসা
সুহানা বলেন, শুরুর দিকে স্কুলের নাটকে অংশ নিতে তিনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। মঞ্চে উঠলে অস্বস্তি লাগত, নিজেকে ‘অদ্ভুত প্রাণী’ মনে হতো। কিন্তু বোর্ডিং স্কুলে পড়তে গিয়ে ধীরে ধীরে সেই অনুভূতি বদলাতে শুরু করে। একবার একটি নাটকের অডিশনে তিনি মূল চরিত্র পাওয়ার আশা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাখা হয় কোরাসে।
এই প্রত্যাখ্যানই ছিল সুহানার জীবনের মোড় ঘোরানো মুহূর্ত। তিনি বলেন, ‘আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম, খুব হতাশ হয়েছিলাম। একা ঘরে বসে কেঁদেছিলাম। কিন্তু তখনই বুঝেছিলাম, আমি আসলে সেই চরিত্রগুলোই করতে চাই, মঞ্চে থাকার রোমাঞ্চটাই আমাকে টানে।’
অভিনয়ের প্রতি দায়বদ্ধতা
সুহানার ভাষায়, ওই অভিজ্ঞতাই তাঁকে বুঝিয়ে দেয় অভিনয় আর সৃজনশীল প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর গভীর আবেগের সম্পর্ক। আজ একজন অভিনেত্রী হিসেবে তাঁকে কী সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে—সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘কৌতূহল, লক্ষ্য—সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো প্যাশন। এই তিনটের সমন্বয়ই আমাকে এগিয়ে নেয়।’
মা–বাবার প্রভাব
একই সাক্ষাৎকারে সুহানা তাঁর বাবা–মা শাহরুখ খান ও গৌরি খানকে নিজের সবচেয়ে বড় ভরসা বলে উল্লেখ করেন। জীবনের বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরাই শেষ কথা বলেন। সুহানা নিজেকে একজন সহজাত অনুভূতিপ্রবণ মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেন। তবে এও জানান, তিনি অনেক সময় অতিরিক্ত ভাবনায় ডুবে যান। তখনই মা–বাবা তাঁকে সঠিক পথে ফেরান।
শাহরুখ খান সাধারণত গভীর ও দার্শনিক পরামর্শ দেন, আর গৌরি খান বেশি বাস্তববাদী ও সরাসরি কথা বলেন। সুহানার কথায়, ‘দুজনের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই আমি ভারসাম্য খুঁজে পাই।’
সামনে ‘কিং’ জোয়া আখতারের ‘দ্য আর্চিস’ দিয়ে অভিনয়জগতে পা রাখা সুহানা খানকে এবার দেখা যাবে তাঁর বাবা শাহরুখ খানের সঙ্গে আসন্ন ছবি ‘কিং’–এ।
ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে