সাইফকে বিয়ে করতে নাম বদলান অমৃতা, কী হয়েছিল সেদিন

সাইফকে বিয়ে করতে নাম বদলান অমৃতা, কী হয়েছিল সেদিন
বলিউডের একসময়ের আলোচিত যুগল সাইফ আলী খান এবং অমৃতা সিংয়ের সম্পর্কের গল্প শুধু প্রেমকাহিনি নয়, বরং হঠাৎ সিদ্ধান্ত, পারিবারিক চাপ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি জটিল ঘটনা। ১৯৯১ সালে দুজনে কয়েক মাস একসঙ্গে বসবাসের পর হঠাৎই বিয়ে করেন।
বিয়ের প্রেক্ষাপট
ডিজাইনার আবু জানি ও সন্দীপ খোসলা সাক্ষী ছিলেন এই বিবাহ অনুষ্ঠানের। তাঁদের স্মৃতিতে, ‘একদিন তাঁরা আমাদের বললেন, “আমরা এখনই বিয়ে করতে চাই।” সাইফ প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অমৃতা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। প্রেম ছিল, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। আমরা তখন এক রুমে থাকতাম। একটি বন্ধু তাঁদের জন্য বাড়ি ও অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগ দিল।’
তাঁদের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন এক মুসলিম মৌলভি ও একজন শিখ পণ্ডিত। অমৃতার নাম বদলানো হয় ‘আজিজা’ নামে। সন্দীপ খোসলা বলেন, ‘হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্তে বিয়ে হয়। সবাই আক্ষরিক অর্থেই দৌড়ের ওপরে ছিলাম। অনুষ্ঠান শেষে অমৃতার মা ফোন করেছিলেন, তবে তাঁরা বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।’
পারিবারিক প্রতিক্রিয়া
অমৃতার মা মেনে নিলেও সাইফের মা শর্মিলা ঠাকুর এই বিয়ের কথা জানতেন না। সাইফ জানান, ‘আমি মাকে বললাম, গতকাল বিয়ে করেছি। তখন তিনি কেঁদে ফেলেন। বলেন, “তুমি আমার মনটা ভেঙে দিলে। কেন আমাকে বলোনি?”’
সম্পর্কের শুরু
সাইফ ও অমৃতার দেখা একটি রাহুল রাওয়াইলের সিনেমার সেটে। এরপর সাইফ তাঁকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সাইফ স্মরণ করেন, ‘ডিনারের শেষে আমরা চুম্বন করি। এরপর আমি আর ফিরিনি; আমি অন্য একটি রুমে থাকতাম।’ অমৃতা বলেন, ‘সাইফ দুই দিন আমার সঙ্গে ছিলেন, তবে শুটিংয়ের কারণে যেতে হয়। প্রথম কাজ ছিল ১০০ রুপি ধার করা, আমি ওর জন্য গাড়ি দেওয়ার প্রস্তাব দিই, কিন্তু সে সিনেমার সেটের গাড়ি ব্যবহার করল।’
বিচ্ছেদ
২০০৪ সালে সাইফ ও অমৃতার বিচ্ছেদ হয়। বিচ্ছেদের পর সাইফ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি বিচ্ছেদের পর অর্থ ও সন্তানদের নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, ‘আমাকে অমৃতাকে ৫ কোটি রুপি দিতে হবে, যার প্রায় আড়াই কোটি আমি ইতিমধ্যেই দিয়েছি। মাসিক ১ লাখ রুপি দিতে হচ্ছে যতক্ষণ না আমার ছেলে পূর্ণবয়সী হয়। আমাদের বাড়ি অমৃতা এবং সন্তানদের জন্য।’
আবার বিয়ে
২০১২ সালে কারিনা কাপুর খানকে বিয়ে করেন সাইফ আলী খান। এই সংসারে তাদের দুটি ছেলে—তৈমুর ও জাহাঙ্গীর। এ ছাড়া আগের সংসারে সাইফ ও অমৃতার সন্তান সারা ও ইব্রাহিম আলী খান নিয়মিত হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেছেন।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস