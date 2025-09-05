৮ দিনে ১২০ কোটি, কী আছে ঝড় তোলা এই দক্ষিণি সিনেমায়

৮ দিনে ১২০ কোটি, কী আছে ঝড় তোলা এই দক্ষিণি সিনেমায়
বক্স অফিসে ঝড়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাধারণ দর্শকের প্রশংসা আর সমালোচকদের ইতিবাচক রিভিউ; গত ২৮ আগস্ট মুক্তির পর থেকে এর সবই পেয়েছে মালয়ালম সিনেমা ‘লোকা চ্যাপ্টার ১: চন্দ্রা’।
৮ দিনে ১২০ কোটি
কেবল দক্ষিণ ভারত নয়, গোটা ভারতীয় সিনেমাপ্রেমীর দৃষ্টি এখন ডোমিনিক অরুণ পরিচালিত এই সুপারহিরো সিনেমাটির দিকে। কল্যাণী প্রিয়দর্শন অভিনীত এই মালয়ালম সুপারহিরো ছবি বক্স অফিসে নতুন রেকর্ড গড়ে চলেছে। মুক্তির আট দিনের মাথায় ছবিটির বিশ্বব্যাপী আয় পেরিয়ে গেছে ১২০ কোটির ঘর, যা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু মালয়ালম ও তামিল হিট ছবির লাইফটাইম আয়ের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।
প্রথম সপ্তাহের বক্স অফিস চিত্র
গত বৃহস্পতিবার প্রথম সপ্তাহ শেষ করেছে ছবিটি। ভারতে এর নিট আয় দাঁড়িয়েছে ৫৪ দশমিক ৩৫ কোটি রুপি। শুধু গত বৃহস্পতিবারই আয় করেছে ৮ কোটি, যা বুধবারের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে এই বৃদ্ধিই প্রমাণ করে ছবিটি মুখে মুখে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এবং দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে আরও বড় সাফল্যের সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
বিদেশেও ছবিটি দারুণ ব্যবসা করছে। আন্তর্জাতিক বাজারে আয় করেছে প্রায় ৭ মিলিয়ন ডলার। সব মিলিয়ে আট দিনে বিশ্বব্যাপী আয় ছাড়িয়েছে ১২০ কোটি রুপি।
রেকর্ডের পর রেকর্ড
মাত্র এক সপ্তাহেই ‘লোকা চ্যাপ্টার ১’ অতিক্রম করেছে মালয়ালম হিট ‘মার্কো’ (১১০ কোটি) ও ‘এআরএম’ (১০৭ কোটি)-এর আয়। এমনকি ধানুশ ও নাগার্জুনা অভিনীত তামিল-তেলেগু দ্বিভাষিক ছবি ‘কুবেরা’ (১১৫ কোটি)-কেও পেছনে ফেলেছে।
তারকাদের প্রশংসা
ডোমিনিক অরুণ পরিচালিত ও দুলকার সালমান প্রযোজিত এই ছবি আসলে ওয়েফেয়ারার সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের প্রথম কিস্তি। ছবির প্রশংসায় ইতিমধ্যেই মুখ খুলেছেন বলিউড তারকারা।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ইনস্টাগ্রামে পোস্টার শেয়ার করে লিখেছেন, ‘ভারতের প্রথম নারী সুপারহিরো হাজির। অভিনন্দন দুলকার ও পুরো টিমকে। মালয়ালমে যেভাবে জয় করে নিয়েছে, এবার হিন্দিতেও হাজির। ওয়াচলিস্টে যোগ করে ফেলেছি, আপনারা করেছেন তো?’
আলিয়া ভাট লিখেছেন, ‘পুরাণকাহিনি আর রহস্যের দারুণ মিশেল। এই ভালোবাসা প্রাপ্যই ছিল।’
অক্ষয় কুমারও এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, ‘কল্যাণী প্রিয়দর্শনের অভিনয় নিয়ে দারুণ কথা শুনছি। হিন্দি সংস্করণ মুক্তির জন্য শুভেচ্ছা।’
নতুন মাইলফলক
‘লোকা চ্যাপটার ১: চন্দ্রা’ সিনেমায় কল্যাণীকে দেখা গেছে চন্দ্রা চরিত্রে এক শক্তিশালী নারী হিসেবে। যিনি পুরাণকাহিনি ও আধুনিক বাস্তবতার মিশ্র জগতে পথ খুঁজছেন।
সমালোচক ও দর্শকের কাছ থেকে ছবিটি পেয়েছে ইতিবাচক সাড়া। মুক্তির এক সপ্তাহেই বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটির মাইলফলক অতিক্রম করে এটি দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে নারী প্রধান সিনেমা হিসেবে সর্বোচ্চ আয় করা ছবি হয়ে উঠেছে।
