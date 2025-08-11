এভাবে চমকে দিল ছবিটি
মোহিত সুরির ‘সাইয়ারা’ সিনেমার দাপটের সামনে অন্য কোনো সিনেমা দাঁড়াতেই পারছিল না। ‘সন অব সরদার ২’ বা ‘ধড়ক ২’ কোনোটিই বলার মতো ব্যবসা করতে পারছে না। সেখানে চমকে দিল একটি অ্যানিমেশন সিনেমা। কোন ছবি? জেনে নেওয়া যাক হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে।
‘ডিজনি-মার্ভেল’কে পেছনে ফেলে ভারতের সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়কারী অ্যানিমেশন ছবির খেতাব এখন অশ্বিন কুমারের ‘মহাবতার নরসিমা’র দখলে। ২৫ জুলাই মুক্তির পর থেকেই পৌরাণিক এই অ্যানিমেশন ছবিটি বক্স অফিসে রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ছে। প্রযোজকদের হিসাবে, মুক্তির ১৮ দিনেই ছবিটি বিশ্বব্যাপী আয় করেছে ২১০ কোটি রুপি। এর আগে ‘হনুমান’ ও ‘স্পাইডার-ম্যান: অ্যাক্রস দ্য স্পাইডার-ভার্স’-কেও পেছনে ফেলেছে এটি।
বক্স অফিসের সাফল্যের ধারা
আজ সোমবার ছবির প্রযোজনা সংস্থা হম্বালে ফিল্মস জানিয়েছে, ‘বিশ্বব্যাপী ২১০ কোটি রুপির বেশি আয় এবং চলছে... “মহাবতার নরসিমা”র জয়ের পথে দুরন্ত ছুটছে, ভাঙছে রেকর্ড, জয় করছে কোটি কোটি দর্শকের মন।’
শুধু বৈশ্বিক আয়ই নয়, ভারতের বক্স অফিসেও ছবিটি সমান দাপটে চলছে। মুক্তির তৃতীয় সপ্তাহেও থামার কোনো লক্ষণ নেই। তৃতীয় রোববারেই ছবিটি আয় করেছে ২৩ কোটি রুপি। মুক্তির ১৮ দিনে কেবল ভারতেই আয় দাঁড়িয়েছে ১৭১.৯২ কোটি রুপিতে।
অশ্বিন কুমারের পরিচালনায় ছবিটি প্রযোজনা করেছেন শিলপা ধাওয়ান, কুশল দেশাই ও চৈতন্য দেশাই। হম্বালে ফিল্মসের ব্যানারে ক্লিম প্রোডাকশনস উপস্থাপন করেছে ছবিটি। ৩ডি ও ২ডি—দুই সংস্করণেই মুক্তি পেয়েছে হিন্দি ও দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায়।
নির্মাতারা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন, আসছে ‘মহাবতার পরশুরাম’ ও ‘মহাবতার কাল্কি’, যা গড়ে তুলবে ভারতের অ্যানিমেশন জগতে নতুন পৌরাণিক ফ্র্যাঞ্চাইজি।