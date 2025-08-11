‘গজনি’র ২৬ বছর আগে ১০০ কোটি আয় করে এই সিনেমা

‘গজনি’র ২৬ বছর আগে ১০০ কোটি আয় করে এই সিনেমা
ভারতীয় সিনেমায় ১০০ কোটি রুপি আয় করা সিনেমার কথা উঠলেই প্রথমে আসে ২০০৮ সালে মুক্তি পাওয়া আমির খান অভিনীত ‘গজনি’র নাম। এ আর মুরুগাদাস পরিচালিত সেই অ্যাকশন থ্রিলার ভারতের বাজারে ১০০ কোটি রুপির বেশি আয় করে নতুন এক যুগের সূচনা করেছিল। কিন্তু বিশ্বের বক্স অফিসে ১০০ কোটির মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলা প্রথম ভারতীয় ছবির জন্ম হয়েছিল তারও ২৬ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৮২ সালে। নাচ ও অ্যাকশনের জাদুতে ভর করা ‘ডিসকো ড্যান্সার’–এর হাত ধরে।
মাত্র দুই কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত ‘ডিসকো ড্যান্সার’ মুক্তির পর ভারতে আয় করেছিল ৬ কোটি ৪২ লাখ রুপি। দেশীয় বাজারে প্রথমে ধীরগতির সাফল্য পেলেও ১৯৮৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে মুক্তি পেয়ে ঝড় তোলে।
টানা কয়েক সপ্তাহ হাউসফুল শো চলে। সেখান থেকে ছবিটি উপার্জন করে ছয় কোটি সোভিয়েত রুবল, যা তৎকালীন মূল্যে প্রায় ৯৪ কোটি ৪২ লাখ রুপি। ফলে বিশ্বের বক্স অফিসে ছবিটির মোট আয় দাঁড়ায় ১০০ কোটি ৮২ লাখ রুপি। এভাবেই ‘ডিসকো ড্যান্সার’ হয়ে ওঠে প্রথম ১০০ কোটি রুপি আয় করা ভারতীয় চলচ্চিত্র।
এ ছবির নায়ক ছিলেন নবাগত মিঠুন চক্রবর্তী। মুক্তির পরপরই ছবির সাফল্য তাঁকে রাতারাতি তারকাখ্যাতি এনে দেয়। আর অতিথি চরিত্রে ছিলেন রাজেশ খান্না। সহ–অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন ওম পুরি, ওম শিবপুরি, গীতা সিদ্ধার্থ ও করণ রাজদান। কাহিনি লিখেছিলেন খ্যাতিমান উর্দু ও হিন্দি কবি রাহি মাসুম রাজা। প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছিলেন বাব্বর সুভাষ।
‘শোলে’কেও হারিয়ে দিল
অমিতাভ বচ্চন, ধর্মেন্দ্র, জয়া বচ্চন, হেমা মালিনী, আমজাদ খান ও সঞ্জীব কুমারের মতো তারকাবহুল ‘শোলে’ বহু বছর ভারতের সর্বোচ্চ আয় করা চলচ্চিত্রের খেতাব ধরে রেখেছিল। কিন্তু ‘ডিসকো ড্যান্সার’ সেই রেকর্ড ভেঙে দেয়।
পরে সালমান খান ও মাধুরী দীক্ষিত অভিনীত ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’ সেই সময়ে বিশ্বব্যাপী ১৩৫ কোটি রুপি আয় করে এর নতুন রেকর্ড গড়ে।
তথ্যসূত্র: ডিএনএ