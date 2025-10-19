‘১ + ১= ৩’—অবশেষে এল সেই ‘তৃতীয়জন’, মা হলেন পরিণীতি

‘১ + ১= ৩’—অবশেষে এল সেই ‘তৃতীয়জন’, মা হলেন পরিণীতি
বলিউড তারকা পরিণীতি চোপড়া ও তাঁর স্বামী রাজনীতিক রাঘব চাড্ডার ঘরে এল নতুন অতিথি। শনিবার রাতে দিল্লির এক বেসরকারি হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন পরিণীতি। মা ও নবজাতক—দুজনই সুস্থ আছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রসবের পর সারা রাত স্ত্রীর পাশে ছিলেন রাঘব চাড্ডা। খবরটি নিশ্চিত হওয়ার পর থেকেই বলিউড ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছে শুভেচ্ছার বন্যা। অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দম্পতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে পরিণীতি ও রাঘব দুজনই খবরটি জানিয়েছেন।
অপেক্ষার অবসান
কয়েক সপ্তাহ ধরেই অভিনেত্রীর অনুরাগীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন সুখবরের জন্য। কয়েক দিন আগে তাঁকে দিল্লির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে শনিবার রাতে তিনি সন্তান জন্ম দেন।
পরিণীতি মূলত মুম্বাইয়ের বাসিন্দা। তবে রাঘব চাড্ডার সংসদীয় ও রাজনৈতিক কাজের কেন্দ্র দিল্লি হওয়ায় বিয়ের পর থেকেই দুজনের মধ্যে চলছিল মুম্বাই-দিল্লি আসা–যাওয়া। সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর পরিবারের পরামর্শে অভিনেত্রী স্থায়ীভাবে দিল্লিতেই চলে যান।
১ + ১ = ৩
আগস্ট মাসে ইনস্টাগ্রামে একটি কেকের ছবি পোস্ট করেছিলেন পরিণীতি ও রাঘব। কেকের ওপর লেখা ছিল—‘১ + ১ = ৩’। পাশে অভিনেত্রী লিখেছিলেন, ‘আমাদের ছোট্ট পৃথিবী আসছে...কৃতজ্ঞতা জানাব কীভাবে, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।’ সে পোস্টেই প্রথমবার প্রকাশ্যে আসে তাঁদের সন্তান আসার হওয়ার খবর।
রুপালি পর্দা থেকে সংসারজীবন
২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে রাজস্থানের উদয়পুরে ঘটা করে বিয়ে করেন বলিউড তারকা পরিণীতি চোপড়া ও আম আদমি পার্টির নেতা রাঘব চাড্ডা। বিয়ের পর থেকেই পরিণীতি পর্দা থেকে খানিকটা দূরে ছিলেন, মনোযোগ দিয়েছিলেন সংসার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায়।
‘ইশকজাদে’, ‘হাসি তো ফাঁসি’, ‘সন্দীপ অউর পিঙ্কি ফারার’-এর মতো ছবির অভিনেত্রী পরিণীতির ঘরে নতুন অতিথির আগমন এখন শুধু পরিবার নয়, পুরো বলিউডকেই উচ্ছ্বসিত করেছে। আয়ুষ্মান খুরানা, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, কৃতি স্যাননসহ অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন শুভেচ্ছাবার্তা।
পরিণীতি ও রাঘব তাঁদের পুত্রের নাম এখনো ঘোষণা করেননি। তবে বলিউডের নতুন এই ‘বেবি চাড্ডা’কে ঘিরে ইতিমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে শুরু হয়েছে উচ্ছ্বাস ও অপেক্ষা।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস