থাইল্যান্ডে হানিমুনে রাশমিকা–বিজয়, ছবি ভাইরাল

থাইল্যান্ডে হানিমুনে রাশমিকা–বিজয়, ছবি ভাইরাল
নতুন জীবনের শুরুটা যেন সিনেমার দৃশ্যের মতোই। বিয়ের পরপরই থাইল্যান্ডে একান্ত সময় কাটাতে গেছেন দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার জনপ্রিয় জুটি রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবারকোন্ডা। সেই হানিমুনের একটি অন্তরঙ্গ ছবি ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের উচ্ছ্বাস যেন থামছেই না।
ভাইরাল এক ফ্রেম, হাজার অনুভূতি
ভাইরাল হওয়া ছবিটিতে দেখা যায়—সবুজে ঘেরা এক সিঁড়িতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন এই নবদম্পতি। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে, চোখে চোখ রেখে কাটানো সেই নীরব মুহূর্ত যেন হাজার কথার চেয়েও বেশি কিছু বলে দেয়। কোনো জাঁকজমক নয়, বরং সাদামাটা পোশাকে স্বাভাবিক আর আরামদায়ক উপস্থিতিই ছবিটিকে করেছে আরও বাস্তব, আরও কাছের।
বিলাস নয়, ব্যক্তিগততার খোঁজে
সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, থাইল্যান্ডের কোহ সামুইয়ের একটি ভিলায় ছিলেন তাঁরা। পাঁচ তারকা রিসোর্টের চাকচিক্য এড়িয়ে বরং নিরিবিলি, ব্যক্তিগত পরিবেশই বেছে নিয়েছেন এই জুটি। এই সিদ্ধান্ত অনেকটাই তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন—চকচকে প্রদর্শনের চেয়ে অর্থবহ, অন্তরঙ্গ মুহূর্তকে প্রাধান্য দেওয়া।
রাজকীয় বিয়ে, সরল উদ্যাপন
গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ভারতের ঐতিহ্যবাহী শহর উদয়পুরে বিয়ে করেন রাশমিকা ও বিজয়। এরপর ৪ মার্চ হায়দরাবাদে আয়োজন করা হয় বিবাহোত্তর সংবর্ধনার, যেখানে উপস্থিত ছিলেন বলিউড ও দক্ষিণি সিনেমার তারকারা। তবে তাঁদের উদ্যাপন শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে ভারতের বিভিন্ন শহরে মিষ্টি বিতরণের উদ্যোগ নেন তাঁরা। দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, কোচি—বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছায় সেই আনন্দ।
প্রেম থেকে পর্দায়—আবার একসঙ্গে
ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি পেশাগত ক্ষেত্রেও আবার একসঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন এই জুটি। পরিচালক রাহুল সানকৃতিয়ানের আসন্ন সিনেমা ‘রানাবালি’তে আবারও জুটি বাঁধবেন তাঁরা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই ছবি ১৮৫৪ থেকে ১৮৭৮ সালের ভারতের ঘটনাপ্রবাহ থেকে অনুপ্রাণিত।
ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে