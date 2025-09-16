সালমানের ভাই নন, কার সঙ্গে বাগ্দান সারলেন হুমা
সালমান খানের ভাই সোহেল খান ও বলিউড অভিনেত্রী হুমা কুরেশির প্রেম নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। বছর দুয়েক আগে বলিউডের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যেত, সোহেল খান ও সীমা সচদেবের ডিভোর্সের নেপথ্যে নাকি হুমা কুরেশি! ওই সময়ে তাঁর কারণেই সোহেলের বিচ্ছেদ হয়েছে—এমন কটাক্ষও শুনতে হয়েছে হুমাকে। কিন্তু কটাক্ষ, সমালোচনার মুখে ‘টুঁ’ শব্দটি করেননি অভিনেত্রী। এবার চুপিসারেই বলিউডের অভিনয় প্রশিক্ষকের সঙ্গে আংটি বদল করে বাগ্দান সারলেন হুমা কুরেশি! যদিও অভিনেত্রীর তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি। তবে জল্পনার সূত্রপাত তাঁদের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর পোস্ট থেকেই। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের
কার বাগ্দত্তা হলেন হুমা? কৌতূহল অস্বাভাবিক নয়! বলিউডমাধ্যম সূত্রে খবর, অভিনয় প্রশিক্ষক রচিত সিংয়ের সঙ্গে সম্প্রতি আংটি বদল করেছেন অভিনেত্রী। আর বলিপাড়ায় সে খবর চাউর হয়েছে উভয় পক্ষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আকসা সিংয়ের মাধ্যমে। আকসা তাঁর ইনস্টা স্টোরিতে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানেই রচিত ও হুমাকে রং মিলান্তি কালো পোশাকে দেখা গেল। আকসার ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘তোমাদের ছোট্ট স্বর্গরাজ্যের জন্য শুভেচ্ছা। আজকের রাতটা দারুণ কাটুক।’
সেই ছবিতেই মধ্যমণি হুমা কুরেশির হাতের আঙুলে উঁকি দিচ্ছে হিরের আংটি। এরপর দুইয়ে দুইয়ে ‘চার’ করতে আর বাকি নেই বলিউডের কারও।
গুঞ্জন, দীর্ঘদিন ধরেই বলিউডের অভিনয় প্রশিক্ষক রচিত সিংয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন হুমা কুরেশি। প্রিয় বন্ধু সোনাক্ষী-জাহিরের বিয়ের রিসেপশনেও রচিতের সঙ্গে রং মিলান্তি পোশাকে এসেছিলেন হুমা। সে ছবিও পাপারাজ্জিদের নজর এড়ায়নি।
এবার প্রশ্ন—কে এই রচিত সিং? জানা গেছে, আলিয়া ভাট, বরুণ ধাওয়ান, ভিকি কৌশল থেকে আনুশকা শর্মা, সাইফ আলী খানের মতো বড় তারকাদের অভিনয় প্রশিক্ষণ দিয়েছেন রচিত। রাভিনা ট্যান্ডনের ‘কর্মা কলিং’ সিরিজেও অভিনয় করেছেন তিনি। তারকাদের সেই অভিনয় শিক্ষকের সঙ্গেই এবার হুমার বাগ্দান সারার গুঞ্জনে তোলপাড় বলিউড!