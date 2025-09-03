কৃষক পরিচয়ে জমি কিনে আইনি জটিলতায় শাহরুখ–কন্যা

কৃষক পরিচয়ে জমি কিনে আইনি জটিলতায় শাহরুখ–কন্যা
দুই বছর আগে ভারতের মহারাষ্ট্রের আলীবাগে জমি কিনেছিলেন শাহরুখ–কন্যা সুহানা। কয়েক দিন আগে রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। তবে এরপরই পড়েছেন আইনি জটিলতায়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, ‘বিক্রয়যোগ্য নয়’ শর্তে সরকার থেকে বরাদ্দ পাওয়া জমিটি সুহানার কাছে বিক্রি হয়েছে।
১৯৬৮ সালে আলীবাগের ওই জমি চাষাবাদের জন্য খোটে পরিবারকে বরাদ্দ দিয়েছিল ভারত সরকার। তখন শর্ত দেওয়া হয়েছিল, জেলা কালেক্টরের অনুমতি ছাড়া এ জমি বিক্রি, হস্তান্তর বা বন্ধক রাখা যাবে না। কিন্তু ২০২৩ সালের মে মাসে মূল মালিকের উত্তরাধিকারী তিন কন্যা অঞ্জলি, রেখা ও প্রিয়া খোটে জেলা প্রশাসনের অনুমোদন ছাড়াই ১২ কোটি ৯১ লাখ রুপিতে সুহানার কাছে জমি বিক্রি করেন।
এরই মধ্যে জমিটির রেজিস্ট্রেশন করেছেন সুহানা। নথিতে তাঁকে কৃষক হিসেবে দেখানো হয়েছে। জমিটি নিবন্ধিত হয়েছে ‘ডেজা ভু ফার্ম প্রাইভেট লিমিটেড’–এর নামে, যা শাহরুখ খানের স্ত্রী গৌরী খানের মা ও ভগ্নিপতির মালিকানাধীন। এই তথ্য সামনে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। এরই মধ্যে জমির মালিকানা ও ক্রয়–বিক্রয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।
তবে এখন পর্যন্ত এ নিয়ে শাহরুখ খান বা সুহানা খানের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
উল্লেখ্য, সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ‘কিং’ ছবিতে প্রথমবারের মতো বাবার সঙ্গে পর্দায় আসবেন সুহানা। ছবিতে আরও অভিনয় করবেন জ্যাকি শ্রফ, অনিল কাপুর, রানী মুখার্জি, অভিষেক বচ্চন ও দীপিকা পাড়ুকোন।
তথ্যসূত্র: ফিল্মফেয়ার