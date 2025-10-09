শাহরুখপুত্রের সিরিজের গোপন কথা পরিবারকেও জানাতে পারেননি ববি
শাহরুখপুত্র আরিয়ান খানের সিরিজ ‘দ্য ব্যা***ডস অব বলিউড’ মুক্তির পর থেকেই আলোচিত হয়েছে। সিরিজটিতে এক বলিউড তারকার চরিত্রের অভিনয় করেন ববি দেওল। এদিকে অভিনেতার ক্যারিয়ারের ৩০ বছরও পূর্ণ হয়েছে। ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সিরিজটি ও নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলছেন অভিনেতা।
একদিকে শাহরুখের প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট ববির ক্যারিয়ারে নতুন জীবন ফিরিয়ে এনেছিল, ‘ক্লাস অব ৮৩’ (২০২০) ও ‘লাভ হোস্টেল’ (২০২২)-এর মাধ্যমে। এবার তাঁকে দেখা গেল ‘দ্য ব্যা***ডস অব বলিউড’-এর প্রধান চরিত্রে। সিরিজের পুরো গল্পই ঘুরপাক খায় ১৯৯৭ সালের ববি অভিনীত জনপ্রিয় গান ‘দুনিয়া হাসিনোঁ কা মেলা’-কে কেন্দ্র করে।
‘আমি ভাবছিলাম পুলিশ অফিসারের চরিত্রটা পাব’
‘অ্যানিমাল’-এর সাফল্যের পর অনেকে ভেবেছিলেন ববি এখন শুধু বড় বাজেটের সিনেমায়ই কাজ করবেন; কিন্তু তিনি আবারও ফিরলেন স্ট্রিমিং দুনিয়ায়। ববি মনে করেন, ওটিটিই তার ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।
ববি বলেন, ‘আমি কখনো ভাবিনি, মানুষ বলবে “ববি এটা কেন করছে, ওটা করছে না?” আমি তো অভিনেতা, আর ওটিটি আমাকে অনেক নতুন সুযোগ দিয়েছে। যখন প্রকাশ ঝা আমাকে “আশ্রম”-এর জন্য ডাকেন, তখনো জানতাম না কী বিষয়ে কাজটা। গল্প শুনে ভেবেছিলাম, তিনি নিশ্চয়ই পুলিশ অফিসারের চরিত্র দেবেন; কিন্তু তিনি বললেন, আমাকে বাবার চরিত্রে দেখতে চান! আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমি কি ঠিক শুনছি? কিন্তু ওটাই আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট।’
আরিয়ান খানের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা
‘দ্য ব্যা***ডস অব বলিউড’-এর মধ্য দিয়ে আবারও ভাইরাল হয়েছে ববির সেই পুরোনো হিট গান ‘দুনিয়া হাসিনোঁ কা মেলা’।
ববি জানান, ‘আরিয়ান গল্পটা প্রথমবার শুনিয়েই বলেছিল, গানটা নতুনভাবে ব্যবহার করবে। রাজীব রাই খুব আন্তরিকভাবে অনুমতি দেন। তিনি বলেছিলেন, “ববির জন্য আমি সব করব।” এই গান আবারও মানুষের মুখে মুখে ফিরছে, এটা দারুণ লাগছে।’
গোপন কথা পরিবারকেও জানাতে পারেননি
সিরিজের শেষ পর্বের চমকপ্রদ টুইস্ট নিয়ে অন্য অভিনেতাদের কেউ কিছু জানতেন না। তবে ববি জানতেন। ‘আরিয়ান আমাকে আগেই বলেছিল কিন্তু কাউকে বলতে মানা করেছিল—এমনকি আমার পরিবারকেও না। আমি সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। খুব সাহসী সিদ্ধান্ত ছিল সেটি; কিন্তু পরিচালক হিসেবে আরিয়ানের আত্মবিশ্বাস দেখেই বুঝেছিলাম, ও জানে ও কী করছে’, বলেন আরিয়ান।
শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ হয়নি কেন?
দীর্ঘ ক্যারিয়ারে কখনোই শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করা হয়নি ববির। কিন্তু কেন? এমন প্রশ্নে হেসে ববি বলেন, ‘আমি তো “ওম শান্তি ওম”-এ একঝলক ছিলাম! (হাসি) তবে এখনো আমরা একসঙ্গে পুরোপুরি কাজ করিনি, হয়তো একদিন হবেই।’
‘আলফা’ আর এক ‘পূর্ণচক্র’ মুহূর্ত
ববি শেষ করছেন শিব রাওয়াইলের স্পাই থ্রিলার ‘আলফা’-এর কাজ। মজার ব্যাপার হলো, ববির ভাই সানি দেওলের প্রথম ছবি ‘বেতাব’ পরিচালনা করেছিলেন শিবের বাবা রাহুল রাওয়াইল।
‘ভাবতে পারো, আমার ভাইয়ের প্রথম ছবির পরিচালক রাহুল রাওয়াইল, আর এখন আমি কাজ করছি তাঁর ছেলের প্রথম সিনেমায়! এ যেন এক পূর্ণচক্র,’ বলেন ববি।
‘বান্দর’ আর দক্ষিণে অভিষেক
অনুরাগ কাশ্যপ পরিচালিত ‘বান্দর’-এ ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ববি। ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ‘চরিত্রটা আমার আগের কাজের থেকে একেবারে আলাদা। অনুরাগ আমাকে নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করেছে,’ বলেন ববি। এদিকে তামিল ও তেলেগু সিনেমায় অভিষেক হচ্ছে ববির। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ভাষা আলাদা, তাই ঠোঁট মিলিয়ে সংলাপ বলা কঠিন। কিন্তু খুব মজা লেগেছে। নতুন চ্যালেঞ্জ, নতুন অভিজ্ঞতা।’
‘বাবার মতো আমিও দীর্ঘদিন কাজ করতে চাই’
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ববি বলেন, ‘আমি ভাগ্যের ওপর কিছু ছেড়ে দিই না। কিন্তু ভাগ্য আমাদের চালনা করে। আমি শুধু পরিশ্রম করি, মনোযোগী থাকি। প্রতিদিন সকালে কাজে বেরোনোর সময় বলি, আজ আমি দুনিয়া জয় করব। এখন আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে উপভোগ্য সময় চলছে। ৩০ বছর তো গেলই, আমি আরও অনেক বছর থাকব—আমার বাবা ধর্মেন্দ্রর মতো, যিনি ৮৯ বছর বয়সেও কাজ করছেন। উনিই আমার সবচেয়ে বড় প্রেরণা।’
