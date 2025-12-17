বলিউড

লিফট দুর্ঘটনায় চার বছর বয়সী সন্তান হারালেন ‘কেজিএফ নির্মাতা’

বিনোদন ডেস্ক
লিফট দুর্ঘটনায় চার বছর বয়সী পুত্রসন্তান হারিয়েছেন ‘কেজিএফ’ ফ্র্যাঞ্চাইজির সহপরিচালক কীর্তন নাদাগৌড়াছবি: এক্স

লিফট দুর্ঘটনায় চার বছর বয়সী পুত্রসন্তান হারিয়েছেন যশ অভিনীত ভারতের জনপ্রিয় ‘কেজিএফ’ ফ্র্যাঞ্চাইজির সহপরিচালক কীর্তন নাদাগৌড়া। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই নির্মাতার সন্তান সোনার্শ একটি লিফটের ভেতরে আটকে পড়ে। তাকে উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি এবং সময়মতো তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্রজগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অভিনেতা, কলাকুশলী ও শুভানুধ্যায়ীরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং এই কঠিন সময়ে তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।
কীর্তন নাদাগৌড়া মূলত কন্নড় চলচ্চিত্রের একজন উদীয়মান নির্মাতা। তিনি ব্লকব্লাস্টার সিনেমা ‘কেজিএফ: চ্যাপটার ১’ ও ‘কেজিএফ: চ্যাপটার ২’, এবং প্রভাসের ‘সালার’-এ  প্রশান্ত নীলের সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন।

সম্প্রতি তিনি তাঁর প্রথম একক পরিচালনার কথা ঘোষণা করেন। তেলেগু প্রযোজনা সংস্থা ‘মৈত্রী মুভি মেকার্স’-এর ব্যানারে এই হরর চলচ্চিত্রটি নির্মিত হওয়ার কথা।
প্রশান্ত নীলের তত্ত্বাবধানে নির্মাণ হতে যাওয়া এই সিনেমায় সূর্য রাজ, হনু রেড্ডি এবং প্রীতি পাগাদালার অভিনয় করার কথা রয়েছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে সিনেমার শুটিং কবে শুরু হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।


পিঙ্কভিলা অবলম্বনে

