১ কোটি বাজেটে ১২০ কোটি আয়! চমকে দিল যে সিনেমা

১ কোটি বাজেটে ১২০ কোটি আয়! চমকে দিল যে সিনেমা
গুজরাটের ছোট বাজেটের ছবি ‘লালো’ হয়ে ওঠে গত বছরের সবচেয়ে বড় চমক। মাত্র ১ দশমিক ২ কোটি রুপি বাজেট (প্রচারের খরচসহ) নিয়ে তৈরি এই ছবি বক্স অফিসে ১২০ কোটি রুপি আয় করে। লাভের নিরিখে এটি পেছনে ফেলেছে ‘ধুরন্ধর’ ও ‘কান্তারা’র মতো বড় হিটকেও। কিন্তু সিনেমাটির সাফল্যের পেছনের গল্প কী?
ভ্যানিটি ভ্যান নেই
চলচ্চিত্রের বাজেট, তারকা চাহিদা ও বড় সিনেমার খরচ নিয়ে সম্প্রতি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে ছবির পরিচালক অঙ্কিত সাখিয়া ও অভিনেতারা কথা বলেছেন। সেখানে তাঁরা জানান, শুটিংয়ে তাঁরা কোনো বিলাসবহুল ভ্যানিটি ভ্যান ব্যবহার করেননি। ফলে এটা তাঁদের খরচ অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে।
প্রধান অভিনেতা করণ জোশী বলেন, ‘আমি কখনো এমন কিছু চাইব না। আমি অভিনয়ে মনোযোগ দেব। যদি অভিনয় ভ্যানিটির লোভে হারাই, তাহলে সব শেষ।’
আরেক অভিনয়শিল্পী শ্রুহাদ গোস্বামী জানান, ‘শুটিংয়ের সময় আমরা সবাই ধর্মশালায় থাকতাম। এক ছোট রুমে আটজন, শুধু দুটি খাট। বাকিরা মেঝেতে ঘুমাত।’
গুজরাটি সিনেমার ইতিহাসে নতুন দিগন্ত অরম্যাক্সের বক্স অফিস রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘লালো’ গুজরাটি সিনেমার সর্বোচ্চ আয়ের ছবি। ২০২৪ সালে গুজরাটি সিনেমার মোট আয় ছিল ৮৪ কোটি, যা ২০২৫-এ বেড়ে হয়েছে ২৪২ কোটি রুপি। ‘লালো’ প্রথম কোনো গুজরাটি ছবি, যা ১০০ কোটি রুপির মাইলফলক অতিক্রম করেছে।
‘আমাদের কাছে বাজেটের ধারণা ছিল না’ উল্লেখ করে পরিচালক অঙ্কিত সাখিয়া বলেন, ‘প্রকল্প শুরু করার সময় আমরা আসলে কোনো বাজেটের কথা ভাবিনি। আমরা শুধু কিছু তৈরি করতে চেয়েছিলাম। ভাগ্যক্রমে আমার দারুণ বন্ধুদের সাহায্য ছিল, যাঁরা অর্থায়ন করেছিলেন।’
শুটিং শেষ হলে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, পেশাদারদের সাহায্য ছাড়া ভালোভাবে হলে মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে চূড়ান্ত বাজেট দাঁড়ায় ১ দশমিক ২ কোটি, যা পুরোপুরি তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমেই এসেছে।
অঙ্কিত বলেন, ‘সব বন্ধুরা আত্মবিশ্বাসী ছিল, কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছিলাম। তখন আমার পকেটে ১০ রুপি পর্যন্ত ছিল না, তবু ফিল্মটি তৈরি হয়। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।’
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে