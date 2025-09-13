পাকিস্তানের নায়ক, ভারতের নায়িকা; সেই আলোচিত সিনেমা আসছে

পাকিস্তানের নায়ক, ভারতের নায়িকা; সেই আলোচিত সিনেমা আসছে
কয়েক দফায় মুক্তি স্থগিত হওয়া আর নানা জল্পনাকল্পনার পর অবশেষে ভারতেও মুক্তি পাচ্ছে ফাওয়াদ খান ও বাণী কাপুর অভিনীত রোমান্টিক ড্রামা ‘আবির গুলাল’। ছবিটি বিশ্বের নানা দেশে মুক্তি পেয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর, তবে ভারত বাদ পড়ায় ভক্তদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়েছিল। এবার জানা গেছে, ছবিটি ভারতের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ২৬ সেপ্টেম্বর। সিনেমাটির একটি সূত্র ভারতীয় গণমাধ্যম বলিউড হাঙ্গামাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
ইন্ডিয়ান স্টোরিজ লিমিটেড (ইউকে) টিম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ছবিটি ভারতে মুক্তি দেবে ২৬ সেপ্টেম্বর। তারা আত্মবিশ্বাসী যে ছবির সহজ-সরল প্রেমকাহিনি এখানকার দর্শকের মনেও সাড়া ফেলবে। তা ছাড়া ওই সপ্তাহে আর কোনো বড় বাজেটের সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে না, ফলে বক্স অফিসে ছবিটি একক দৌড় উপভোগ করবে, জানিয়েছে সিনেমার সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র।
ফাওয়াদের প্রত্যাবর্তন
চলতি বছর শুরুর দিকে ঘোষণা হয়েছিল, পাকিস্তানি অভিনেতা ফাওয়াদ খান দীর্ঘদিন পর বলিউডে ফিরছেন ‘আবির গুলাল’ ছবির মাধ্যমে। ফাওয়াদের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন বলিউড অভিনেত্রী বাণী কাপুর। রোমান্টিক–কমেডি ঘরানার এই ছবি তাঁর জন্য বড় প্রত্যাবর্তন হিসেবে ধরা হচ্ছিল; কারণ, ২০১৬ সালের উরি সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয় এবং পাকিস্তানি শিল্পীদের ভারতে কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।
চলতি বছর কাশ্মীরের পেহেলগাম হামলা ও অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের টানাপোড়েন আবারও তীব্র হয়। ফলে ছবির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়।
বিবেক বি আগরওয়াল, রেজা নামাজি ও ফিরুজি খানের প্রযোজনায় তৈরি ‘আবির গুলাল’ প্রথমে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ৯ মে। ফাওয়াদের জন্য এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ‘অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল’ (২০১৬)–এর পর এটাই তার প্রথম বলিউড ছবি। আট বছর পর তাঁর এই প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে ভক্তদের আগ্রহ ছিল প্রবল। তবে নানা রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত জটিলতায় ছবির মুক্তি একাধিকবার পিছিয়ে যায়।
গল্পের মূল সুর
রোমান্টিক কমেডি ঘরানার ছবিটিতে দেখা যাবে গুলালকে (বাণী কাপুর), যে বিয়ে থেকে পালিয়ে চলে যায় লন্ডনে। সেখানে তার দেখা হয় আবিরের (ফাওয়াদ খান) সঙ্গে, যে অতীতের ভার বহন করা এক রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী। শুরুতে দুই ভিন্ন মেজাজের মানুষের সংঘর্ষ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে কোমল এক প্রেমকাহিনিতে।
ঘৃণার জবাবে ভালোবাসা
পাকিস্তানি অভিনেতার সঙ্গে কাজ করার প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন বাণী কাপুর। এ প্রসঙ্গে আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, ‘কয়েক বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়ার পরিবেশ অনেকটাই বিষাক্ত হয়ে গেছে। আমি চাই, আমরা যেন একটু কম ঘৃণা করি, একটু বেশি ভালোবাসা ছড়িয়ে দিই। আপনি যদি কাউকে অপমান করেন, তুচ্ছ করেন, কিংবা ট্রল করেন, সেটি একদিন ঘুরে আপনার কাছেই ফিরে আসবে। তখন আপনাকেই কষ্ট পেতে হবে। আমি চাই, আমরা যেন প্রকৃত অর্থেই ভালো মানুষ হই। যেন আমরা শুধু একে অপরের প্রতি নয়, নিজের প্রতিও দয়ালু হতে শিখি। একজন দয়ালু মানুষের পৃথিবীতে আরও বেশি প্রয়োজন।’