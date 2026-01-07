‘পুষ্পা’কে হারিয়ে এটি এখন সর্বকালের সর্বোচ্চ আয় করা হিন্দি ছবি

‘পুষ্পা’কে হারিয়ে এটি এখন সর্বকালের সর্বোচ্চ আয় করা হিন্দি ছবি
গত ৫ ডিসেম্বর মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে আদিত্য ধরের সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। হেসেখেলে বক্স অফিসে হাজার কোটি রুপি আয় পূর্ণও করেছে। সবাইকে পেছনে ফেলে চলতি বছর ভারতের সবচেয়ে আয় করা সিনেমা এখন এটি। রেকর্ড ভাঙা–গড়ার মধ্যে আরেকটি রেকর্ড এখন ছবিটির দখলে। হিন্দি সিনেমার বক্স অফিসের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে ছবিটি। আল্লু অর্জুনের ‘পুষ্পা-দ্য রুল’কে পেছনে ফেলে এটি এখন হিন্দির সর্বোচ্চ উপার্জন করা সিনেমায় পরিণত হয়েছে।
আজ বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টার শেয়ার করেছে ছবির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জিও স্টুডিও। সেই পোস্টারে ‘ধুরন্ধর’কে ভারতের সর্বোচ্চ আয় করা হিন্দি সিনেমা বলা হয়েছে।
ছবিটি মুক্তির পঞ্চম মঙ্গলবারে এ মাইলফলক ছুঁয়েছে। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বক্স অফিস রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার ছবিটি আনুমানিক ৫ কোটি ৭০ লাখ রুপি আয় করে। এতে করে ভারতের বক্স অফিসে ছবিটির মোট নেট আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৩১ কোটি ৪০ লাখ রুপি।
এর কয়েক দিন আগেই, মুক্তির পঞ্চম সপ্তাহান্তে ছবিটি ভারতে ৮০০ কোটি রুপি নেট আয়ের গণ্ডি পেরোয়। এর আগে হিন্দি বাজারে সর্বোচ্চ লাইফটাইম ব্যবসার রেকর্ডটি ছিল ‘পুষ্পা ২: দ্য রুল’-এর দখলে, যার আয় ছিল আনুমানিক ৮৩০ কোটি রুপি। ‘পুষ্পা ২’ এর আগে টানা আট বছর এই রেকর্ড ধরে রেখেছিল ‘বাহুবলী ২’।
বলিউড বাণিজ্যবিশ্লেষকদের একাংশের ধারণা, ছবিটির লাইফটাইম ভারতীয় নেট আয় ৮৭৫ কোটি রুপি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, চূড়ান্ত অঙ্ক ৯০০ কোটি রুপি ছুঁলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।
রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল ও সারা অর্জুনকে নিয়ে নির্মিত স্পাই-থ্রিলার ‘ধুরন্ধর’। প্রথম দিন থেকেই এটি বক্স অফিসে দাপট দেখাতে শুরু করে। মুক্তির মাত্র ২১ দিনের মাথায় এটি ঢুকে পড়ে ‘হাজার কোটির ক্লাবে’।
