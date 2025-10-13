১০ বছরের ঝগড়া শেষ, সালমান-অরিজিৎ এখন বন্ধু

১০ বছরের ঝগড়া শেষ, সালমান-অরিজিৎ এখন বন্ধু
বলিউডে সালমান খান ও অরিজিত সিংয়ের ঝগড়া নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। তবে দুই তারকার বিরোধ অবশেষে শেষ। সম্প্রতি ‘বিগ বস ১৯’-এর একটি পর্বে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন সালমান। শোর ‘উইকএন্ড কা বার’-এ কমেডিয়ান রবি গুপ্তর সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি এই সম্পর্ক নিয়ে বছরের পর বছর ধরে চলা গুঞ্জনের ইতি টেনেছেন। অনুষ্ঠানে সালমান জানিয়েছেন, অরিজিতের সঙ্গে তাঁর সত্যিই পুনর্মিলন ঘটেছে।
সালমান এদিন স্বীকার করেন, তাঁরই বুঝতে ভুল হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘ভুল–বোঝাবুঝি আমার দিক থেকে হয়েছিল।’ তিনি আরও বলেন, ‘অরিজিৎ আর আমি ভালো বন্ধু। এটা একটা ভুল–বোঝাবুঝি ছিল এবং সেটা আমার দিক থেকে হয়েছে। তারপরও সে আমার জন্য গান করেছে। “টাইগার ৩”-এ করেছে, এখন ‘গালওয়ান’ (ব্যাটল অব গালওয়ান)-এ করছে।’
সালমান স্পষ্ট করে জানান, অতীত শেষ। এখন তাঁরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।
অভিনয় ও গানের দুই তারকার বহুল চর্চিত বিরোধের সূত্রপাত ২০১৪ সালে। যখন একটি পুরস্কার অনুষ্ঠানে করা অরিজিতের মন্তব্য ভালোভাবে নেননি সালমান। পরে অরিজিৎ জানান, কথাটি তিনি বলেছিলেন মজা করে, কিন্তু সিরিয়াস করে ফেলে হয়েছে।
এর পরপরই গুঞ্জন ছড়ায় যে অরিজিতের কয়েকটি গান সালমানের ছবি থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যেমন ‘সুলতান’-এ তার ‘জাগ ঘুমেয়া’ গান রাহাত ফতেহ আলী খানের সংরক্ষণ মুক্তি দেওয়া হয়।
ঘটনা আরও জটিল হয় ২০১৬ সালে, যখন অরিজিৎ প্রকাশ্যে ফেসবুকে সালমানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অনুরোধ করেন তাঁর গান যেন ‘সুলতান’-এ থাকে। বার্তাটি দ্রুত ভাইরাল হয়, তবে পরে মুছে ফেলা হয়; কারণ, সালমান বছরের পর বছর এটি প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি। এ সময় দুজনের দেখা-সাক্ষাৎও হয়নি।
অবশেষে দীর্ঘ বিরতির পর ‘টাইগার ৩’ (২০২৩)-এ অরিজিৎ আবার সালমানের জন্য গান করেন। তখনই অনুমান করা হয়, তাঁদের মধ্যে বরফ গলেছে। এবার সালমান নিজেই নিশ্চিত করলেন, তাঁর নতুন ছবিতেও থাকছে অরিজিতের গান।
তথ্যসূত্র: বলিউড হাঙ্গামা