‘কী পরবেন, কোথায় যাবেন—তাঁর সিদ্ধান্ত’, কৃতির পাশে রাহুল গান্ধী

‘কী পরবেন, কোথায় যাবেন—তাঁর সিদ্ধান্ত’, কৃতির পাশে রাহুল গান্ধী
রাখিবন্ধনের একটি বিজ্ঞাপনে কৃতি শ্যাননের পোশাক নিয়ে কয়েক দিন ধরেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে আলোচনা–সমালোচনা। অভিনেত্রীকে কটাক্ষ করেছেন অভিনেত্রী ও বিজেপির সাংসদ কঙ্গনা রনৌতও। মঙ্গলবার এ নিয়ে মুখ খুলে সমালোচকদের জবাব দেন কৃতি। এবার তাঁর পাশে দাঁড়ালেন লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতা ও কংগ্রেস সংসদ সদস্য রাহুল গান্ধী। কৃতির বক্তব্য শেয়ার করে তিনি বলেছেন, একজন নারী কী পরবেন, কী করবেন কিংবা কোথায় যাবেন—সেই সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের।
কেন ট্রলের শিকার কৃতি
সম্প্রতি একটি গয়না প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন কৃতি শ্যানন। রাখিবন্ধন উৎসবকে ঘিরে তৈরি বিজ্ঞাপনটিতে তাঁকে ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাকে দেখা যায়। পোশাকটি তুলনামূলক খোলামেলা—এমন অভিযোগ তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে কৃতির সমালোচনা শুরু করেন। রাখিবন্ধনের মতো ঐতিহ্যবাহী উৎসবের বিজ্ঞাপনে এমন পোশাক কেন পরেছেন, সেই প্রশ্নও তোলেন অনেকে।
সমালোচনা ও ট্রলের মধ্যেই মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি স্টোরি শেয়ার করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন কৃতি।
কৃতির পাশে রাহুল গান্ধী
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিতর্কটি নিয়ে নিজের অবস্থান জানান রাহুল গান্ধী। কৃতির বক্তব্যটি নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়ান তিনি। রাহুল লেখেন, ‘একজন নারী কী পরবেন, কী করবেন, আর কোথায় যাবেন—সেটা তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত। নারীরা নিজেদের স্বাধীনতা ব্যবহার করছেন বলে তাঁদের ট্রল করা বন্ধ করুন।’
কৃতির পোশাক ঘিরে চলা বিতর্কের মধ্যে রাহুলের এই বক্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
কী বলেছিলেন কৃতি
এর আগে ট্রলারদের জবাব দিয়ে কৃতি বলেছিলেন, কোনো নারীর পোশাক দেখে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর সম্মান বিচার করা উচিত নয়। নারীর পোশাক নিয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। কৃতি লেখেন, ‘শেষ পর্যন্ত আমরা কবে নারীদের কী পরা উচিত, তা বলা বন্ধ করব? সময়ের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী পোশাকের ধরনও বদলেছে। কিন্তু আজও কেন একজন নারীর সংস্কৃতির প্রতি সম্মানকে শুধু তাঁর পোশাক দিয়ে বিচার করা হয়? সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তাঁর হৃদয়ে থাকে, তাঁর পোশাকের গলার কাটে নয়।’
কৃতির বক্তব্যের সারকথা, একজন নারীর পোশাক তাঁর সংস্কৃতি, মূল্যবোধ কিংবা ঐতিহ্যের প্রতি সম্মানের মাপকাঠি হতে পারে না।
সরব কঙ্গনা
কৃতির বিজ্ঞাপন নিয়ে বিতর্ক আরও জোরালো হয় কঙ্গনা রনৌত সরব হওয়ার পর। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কঙ্গনা লেখেন, ‘নারীদের জন্য এটি খুব ভালো সময়। আমাদের পোশাকের আলমারি নানা ধরনের পোশাকে ভরা। আজকের নারীরা “বৈশ্বিক নারী”। ককটেল পোশাক থেকে লেহেঙ্গা-চোলি, জিনস থেকে শাড়ি, বিকিনি থেকে সালোয়ার-কামিজ—এত ধরনের পোশাকের বিকল্প থাকা সত্ত্বেও আপনি বিকিনি বা অন্তর্বাস পরে আপনার ভাইকে রাখি পরাবেন কেন? আপনার সাজপোশাকের বিকল্পগুলো কোথায় গেল?’
এরপর বিজ্ঞাপনটি নিয়েও কটাক্ষ করেন কঙ্গনা। তিনি লেখেন, ‘হাহা, বিজ্ঞাপনটি ইচ্ছা করেই অদ্ভুতভাবে তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।’
কঙ্গনার এই মন্তব্যের পর কৃতির পোশাক নিয়ে বিতর্ক আরও ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যেই কৃতি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। আর এবার তাঁর সেই বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানালেন রাহুল গান্ধী।