‘কেজিএফ’-এর ‘বোম্বে ডন’ মারা গেছেন
কন্নড় অভিনেতা ও শিল্পনির্দেশক দিনেশ ম্যাঙ্গালুরু মারা গেছেন। সোমবার ভোরে নিজ বাসায় দীর্ঘ অসুস্থতার পর শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
শিল্পনির্দেশনা দিয়ে শুরু
ম্যাঙ্গালুরু শহরের সন্তান দিনেশ প্রথমে কন্নড় সিনেমায় পা রাখেন শিল্পনির্দেশক হিসেবে। কাজের প্রতি নিষ্ঠা আর নান্দনিকতার জন্য দ্রুতই তিনি সম্মান কুড়ান।
অভিনয়ে উত্থান
ক্যামেরার পেছনে শুরু করলেও দিনেশ পরে অভিনয় বেছে নেন। ‘আ দিনাগালু’ ছবিতে সীতারাম শেঠি চরিত্রে তাঁর অভিনয় সমালোচকদের প্রশংসা কুড়ায়। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। ‘রিখি’, ‘উলিদাভারু কন্দন্তে’, ‘আম্বারি’, ‘সাভারি’, ‘রানা বিক্রমা’, ‘ইন্তি নিন্না প্রীতিয়া’সহ বেশ কিছু ছবিতে তিনি স্মরণীয় চরিত্রে অভিনয় করেন।
তবে দিনেশ ম্যাঙ্গালুরুর সবচেয়ে বহুল পরিচিত চরিত্র আসে ‘কেজিএফ’-এ। সেখানে তাঁর ‘বোম্বে ডন’-এর চরিত্র নতুন প্রজন্মের দর্শকের কাছে তাঁকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়।
শ্রদ্ধা ও শোক
সহকর্মীরা তাঁকে বর্ণনা করেছেন বিনয়ী ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তাঁর মৃত্যুতে কন্নড় চলচ্চিত্র অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকলেও চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। তবু সোমবার সকালে আর বাঁচানো যায়নি।