দুর্ঘটনার কবলে বিজয়ের গাড়ি, কেমন আছেন দক্ষিণি তারকা

বিনোদন ডেস্ক
দুর্ঘটনার কবলে বিজয়ের গাড়ি। কোলাজ

গত শুক্রবারই রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডা বাগ্‌দান সেরেছেন। অন্তর্জালে দুই তারকাকে শুভকামনা জানিয়েছেন ভক্তরা। এবার দুঃসংবাদ, সড়ক দুর্ঘটনায় মাথায় চোট পেয়েছেন বিজয়। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানিয়েছেন এই দক্ষিণি তারকা। খবর হিন্দুন্তান টাইমসের।

জানা গেছে, গতকাল উল্টো দিক থেকে আসা একটি গাড়ি আচমকা ডান দিকে ঘুরতেই বিজয়ের গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। পরিবারের সবাই অক্ষত থাকলেও দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে বিজয়ের গাড়ির সামনের অংশ। ঘটনাটি ঘটেছে তেলঙ্গানার জোগুলাম্বা গাদওয়াল জেলার উন্ডাবল্লির কাছে। জানা গেছে, বিজয় সপরিবার পুট্টাপার্থি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পুলিশ ওই গাড়িচালকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

বিজয় দেবারকোন্ডা। ইনস্টাগ্রাম থেকে

দুর্ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পরপরই বিজয় এক্সে ভক্তদের আশ্বস্ত করে লেখেন, ‘সব ঠিক আছে। গাড়িটার একটু ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু আমরা সবাই ভালো আছি। জিমে গিয়ে ওয়ার্কআউটও করে এলাম। এখন বাসায় ফিরেছি। মাথাটা একটু ধরেছে, কিন্তু বিরিয়ানি আর ঘুমেই ঠিক হয়ে যাবে। সবাইকে ভালোবাসা ও আলিঙ্গন। খবরটা নিয়ে চিন্তা কোরো না।’

টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, পুলিশ নিশ্চিত করেছে, কেউ আহত হননি। দুর্ঘটনার পরপরই অভিনেতা অন্য একটি গাড়িতে ফিরে যান।

বিজয় দেবারকোন্ডা। অভিনেতার ফেসবুক থেকে

বিজয়কে সামনে দেখা যাব ‘রাউডি জানার্ধন’ ও ‘ভিডি১৪’ ছবিতে। শোনা যাচ্ছে, তিনি শিগগিরই আবারও রাশমিকার সঙ্গে একটি নতুন প্রজেক্টে কাজ করবেন।

