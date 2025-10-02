বলিউড

‘মেয়েকে নিয়ে সিনেমার ক্ষতি করবেন না’

বিনোদন ডেস্ক
রানী মুখার্জি। আইএমডিবি

অভিনেত্রী রানী মুখার্জি এখন হিন্দি সিনেমা প্রতিষ্ঠিত নাম। বাবা নির্মাতা ছিলেন, তবু চলচ্চিত্রে শুরুটা তাঁর জন্য সহজ ছিল না। বিশেষ করে তাঁর মা কৃষ্ণা মুখার্জি নিজেই আপত্তি করেছিলেন। ‘রাজা কী আয়েগি বরাত’ সিনেমার অডিশন দেওয়ার পর তিনি প্রযোজককে বলেছিলেন রানীকে ছবিতে নেওয়া হলে সিনেমাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে!

এক সাক্ষাৎকারে রানী জানালেন, শুরুতে মা অভিনয় নিয়ে রাজিই ছিলেন। ‘মা বলেছিলেন, তুমি চেষ্টা করো, দেখো কেমন হয়। কিন্তু প্রথম স্ক্রিন টেস্টের পর তিনি মনে করলেন আমি ভালো কাজ করছি না। তাই প্রযোজককে বললেন, “আমার মেয়েকে নিলে তুমি হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভালো হবে না।” প্রযোজক তখনো আমার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তবে মা বুঝতে পারলেন আমি তখনো তৈরি হইনি’, বলেন রানী।

রানী মুখার্জি। আইএমডিবি

বাবা কেন আগ্রহী ছিলেন না
রানী আরও বলেন, তাঁর বাবা রাম মুখার্জি ছবিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন না। রানী বলেন, ‘সেই সময়ে সিনেমা পরিবার থেকে মেয়েরা খুব কমই অভিনয় করত। মূলত ছেলেসন্তানরা পেশা অনুসরণ করত। তখন চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি একটা সহজ বা সম্মানজনক পেশা হিসেবে দেখা হতো না।’

আরও পড়ুন

রণবীর, রানী থেকে পরমব্রত—তারকারা কে কোথায়

রানীর অভিষেক
মা আপত্তি করলেও ‘রাজা কী আয়েগি বরাত’ সিনেমায় ‘মালা’ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রানী।

রানী মুখার্জি। আইএমডিবি

পরবর্তী ‘ব্ল্যাক’, ‘মর্দানি’, ‘হিঁচকি’, ‘নো ওয়ান কিলড জেসকি’, ‘মিমেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে’ ইত্যাদি সিনেমা দিয়ে দর্শক-সমালোচকের নজর কাড়েন। সবশেষ সিনেমাটির জন্য সম্প্রতি সেরা অভিনেত্রী হিসেবে ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন।
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বলিউড থেকে আরও পড়ুন