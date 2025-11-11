হাসপাতালে প্রেম চোপড়া

হাসপাতালে প্রেম চোপড়া
হাসপাতালে ভর্তি ভারতের প্রবীণ অভিনেতা প্রেম চোপড়া। ৮ নভেম্বর মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। বুকে সংক্রমণসহ বার্ধক্যজনিত আরও কিছু সমস্যায় ভুগছেন তিনি। তিন দিনের চিকিৎসার পর অভিনেতার শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে বলে খবর দিয়েছে পিংকভিলা।
প্রেম চোপড়ার জামাতা অভিনেতা বিকাশ ভাল্লা সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাঁর শ্বশুর ভালো আছেন। বিকাশ ভাল্লা আরও জানান, বয়সজনিত সমস্যা, এটি চিকিৎসাপ্রক্রিয়ার নিয়মিত অংশ, তাই উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও প্রেম চোপড়ার স্বাস্থ্য নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করে। হাসপাতালের চিকিৎসক জলিল পার্কার জানান, অভিনেতা শঙ্কামুক্ত। তাঁর পারিবারিক হৃদ্রোগ–বিশেষজ্ঞ নীতীন গোখলের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে। প্রেম চোপড়ার হৃদ্যন্ত্রের সমস্যা থাকার পাশাপাশি একটি ভাইরাল সংক্রমণ ও ফুসফুসের সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। জলিল পার্কার বলেন, প্রেম চোপড়া আইসিইউতে নেই, সাধারণ ওয়ার্ডে আছেন। আপাতত ঝুঁকি নেই।
প্রেম চোপড়ার বয়স ৮৯ বছর। পাঞ্জাবি সিনেমা দিয়ে অভিনয়জীবন শুরু হয় তাঁর। ১৯৬০ সালে জাতীয় পুরস্কারজয়ী সিনেমা ‘চৌধুরী কর্নাইল সিং’-এর মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি।
ছয় দশকের বেশি অভিনয়জীবনে তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন প্রেম চোপড়া। এ সময়ে ভারতের সব শীর্ষ তারকার সঙ্গে পর্দা ভাগ করেছেন এই অভিনেতা।
নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রেম চোপড়া সুপরিচিত। কমেডি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেও তিনি প্রশংসা পেয়েছেন। রাজ কাপুরের ক্ল্যাসিক চলচ্চিত্র ‘ববি’তে তাঁর আইকনিক সংলাপটি সিনেমাপ্রেমীদের কাছে সব সময় জীবন্ত—‘প্রেম নাম হ্যায় মেরা...প্রেম চোপড়া!’
প্রেম চোপড়া অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ‘শহীদ’, ‘উপকার’, ‘দো রাস্তা’, ‘দো আনজানে’, ‘দোস্তানা’, ‘ক্রান্তি’।
প্রেম চোপড়াকে সর্বশেষ রণবীর কাপুর অভিনীত ‘অ্যানিমেল’ এবং ইমরান হাশমির ‘শো-টাইম’-এ দেখা গেছে।