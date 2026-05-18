সালমান খান একাকিত্বে ভুগছেন?
বলিউড তারকা সালমান খান এই মুহূর্তে তাঁর আগামী ছবি ‘মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস’ নিয়ে জোর চর্চায় রয়েছেন। ছবির জন্য নিজের শারীরিক গঠন ও লুকে বড় পরিবর্তন এনেছেন অভিনেতা। সম্প্রতি সামাজিক যোগযোগমাধ্যমে পোস্ট করা তাঁর একটি ‘শার্টলেস’ ছবিকে ঘিরে অনুরাগীদের মধ্যে শুরু হয়েছে জল্পনা। কারণ, ছবির সঙ্গে দেওয়া ক্যাপশনে একাকীত্ব নিয়ে দার্শনিক ভাবনা ভাগ করে নিয়েছেন ‘ভাইজান’।
জীবনে একাধিকবার প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন সালমান। কিন্তু কোনো সম্পর্কই বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়নি। ৬০–এ দাঁড়িয়ে এখন কি জীবনে সঙ্গিনীর অভাব অনুভব করছেন ভাইজান? তাঁর সাম্প্রতিক এক পোস্ট এমনই ইঙ্গিত যেন দিচ্ছে। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ছবিতে সালমানকে গভীর চিন্তামগ্ন ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে। খালি গায়ে সোফায় আধশোয়া অবস্থায় আছেন তিনি।
এই ছবিতে ভাইজানের শরীরের পেশিগুলো স্পষ্ট, কিন্তু মুখ তাঁর অস্পষ্ট। আলো-আঁধারি ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘আমার মতে একা থাকার দুটি উপায় আছে, “একা” এবং “একাকিত্ব”। একা থাকা আপনি নিজে বেছে নেন। আর একাকিত্ব হলো যখন কেউ আপনার সঙ্গে থাকতে চায় না। এবার আপনাকেই ঠিক করতে হবে, আপনি কোনভাবে থাকতে চান।’ এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। বহু অনুরাগী তাঁর মানসিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, আবার অনেকে অভিনেতার ভাবনাকে ‘বাস্তব জীবনের উপলব্ধি’ বলেও মন্তব্য করেন।
ভক্ত–অনুসারীদের অনেকেই মনে করছেন, দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিজীবন নিয়ে নানা চর্চা, সম্পর্ক ভাঙা এবং ক্রমাগত কাজের চাপ হয়তো সালমানের এই ভাবনার পেছনে প্রভাব ফেলেছে। যদিও অভিনেতা নিজে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি। বরাবরের মতোই তিনি রহস্য বজায় রেখেছেন।
পোস্টের কমেন্ট বক্সে অনুরাগীদের ভালোবাসাও ছিল চোখে পড়ার মতো। একজন লিখেছেন, ‘আপনি কখনো একা নন, কোটি কোটি মানুষ আপনার পাশে আছে।’ অন্য একজনের মন্তব্য, ‘চাঁদও তো একা, তবু তার আলোয় পৃথিবী ভরে যায়।’ আবার কেউ লিখেছেন, ‘রানিহীন রাজা হলেও তিনি এখনো বলিউডের ভাইজান।’
সালমান খানকে শেষবার বড় পর্দায় দেখা গিয়েছিল ‘সিকান্দার’ ছবিতে। তাঁর আগামী ছবি ‘মাতৃভূমি’ পরিচালনা করছেন অপূর্ব লাখিয়া। এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী চিত্রাঙ্গদা সিং। শোনা যাচ্ছে, ছবিটি দেশপ্রেম ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি হচ্ছে এবং সালমানকে একেবারে নতুন অ্যাকশন অবতারে দেখা যাবে। এ ছাড়া দক্ষিণের লেডি সুপারস্টার নয়নতারার সঙ্গে আরও একটি বড় বাজেটের ছবিতে কাজ করছেন তিনি। সেই ছবির নাম এখনো প্রকাশ্যে না এলেও চলতি বছরের এপ্রিল মাসে শুটিং শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।