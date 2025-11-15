দুবাইয়ে শাহরুখের নামে টাওয়ার, অভিনেতা বললেন, ‘মা বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন’

দুবাইয়ে শাহরুখের নামে টাওয়ার, অভিনেতা বললেন, ‘মা বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন’
বলিউড ‘কিং’ শাহরুখ খানের নামে দুবাইয়ের একটি আকাশচুম্বী টাওয়ার উদ্বোধন করা হয়েছে। ১৪ নভেম্বর মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খান নিজেই।
অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন অভিনেতা শাহরুখ খান। তিনি বলেন, ‘আজ আমার বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন।’ এরপর স্বভাবসুলভ রসিকতায় তিনি বলেন, ‘ঈদের চাঁদের মতো আমি বাইরে কম আসি। কিন্তু যখন আসি, তখন বড় কিছু হয়।’
অনুষ্ঠানে দানিউব গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান রিজওয়ান সাজান অনুষ্ঠানে শাহরুখের প্রশংসা করেন। শাহরুখ বলেন, ‘আমি রিজওয়ান ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইভেন্ট কি দুবাইতে হবে? তিনি বললেন, “না, আমি মুম্বাইতে উন্মোচন করতে চাই।”’
দানিউব গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, রিজওয়ানের ছেলে আদেল সাজান টাওয়ারটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, ৫৫ তলার অফিস টাওয়ারটিতে হেলিপ্যাড এবং ২০২৬ সালে এয়ার ট্যাক্সি স্টেশন থাকবে। দর্শকেরা শাহরুখের টাওয়ারটিতে ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা পাবেন।
টাওয়ারের প্রবেশদ্বারে থাকবে শাহরুখ খানের স্বাক্ষরযুক্ত ভাস্কর্য। আদেল জানান, ‘বাবার ইচ্ছা এটি শুধু একটি অফিস টাওয়ার না হয়ে একটি পর্যটক গন্তব্যও হোক। যেমন মনের প্রিয় মানুষ যখন মুম্বাই আসেন, মন্নাতের বাইরে ছবি তোলেন। তেমনি, কোটি ভারতীয় দুবাইতে এসে কিং খানের সঙ্গে ছবি তুলবেন।’
উদ্বোধনের পর শাহরুখ খানের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, ‘আমি কী বলব? এটা সত্যিই একটি বড় সম্মান। যখন আমি আমার সন্তানদের দুবাই নিয়ে যাব, তখন বলব এটা দেখ, পাপার বিল্ডিং। যদিও বিল্ডিংটি রিজওয়ান ভাইয়ের। কিন্তু নাম তো আমারই লেখা আছে।’
