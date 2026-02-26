আমার নামটাই ক্লিকবেইট, বিতর্ক নিয়ে শিল্পা শেঠি

আমার নামটাই ক্লিকবেইট, বিতর্ক নিয়ে শিল্পা শেঠি
গত ছয় মাস ধরে শিল্পা শেঠি ও তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রা বারবার শিরোনামে এসেছেন। প্রতারণার অভিযোগ, জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট বাতিস্তা বন্ধ হওয়ার গুজব—সব মিলিয়ে তাঁদের জীবনে এসেছে নানা বিতর্ক। তবে সম্প্রতি দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানান, এত বিতর্কও তাঁকে থামাতে পারেনি। ‘আমার কাজের সততা ও নৈতিকতা আমাদের ব্র্যান্ডকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং সেই জন্যই আমি এখনো দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি,’ বলেন শিল্পা।
শিল্পা বলেন, তারকা হিসেবে নিজেকে আড়ালে রাখা সহজ নয়। মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই তারকাদের গালাগাল করে, সংবাদমাধ্যমও এসব লুফে নেয়। তবে তিনি সব পরিস্থিতিতেই চেষ্টা করেছেন ইতিবাচক থাকার। ‘হতাশাজনক হলেও, আমরা আমাদের অবস্থান অটুট রেখেছি। মানুষ আমাদের সততার জন্য চেনে। কখনো কখনো ভাবি, কেন আমরা ভালো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি না? কিন্তু সেলিব্রিটি হওয়ায় আমার নাম যেন ক্লিকবেইট হয়ে গেছে। তাই আমি এটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছি,’ বলেন তিনি।
শিল্পা বলেন, সাধারণত গুজব নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে চান না। কারণ, প্রতিদিন নানা বিষয়ে খবর হয়, সবকিছু বারবার তাঁর পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে বাতিস্তার মতো একটি ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এই ব্র্যান্ডের জন্য আমাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কথা বলতে হয়েছে। আমরা অনেক পরিশ্রম, ভালোবাসা ও আবেগ দিয়েছি এই ব্র্যান্ডে। কিছুটা নেতিবাচক প্রচারণা হয়েছে, কিন্তু আশা করি মানুষ কোনটা সঠিক সেটা বুঝতে পারবে।’
শিল্পা যোগ করেন, ‘নেতিবাচক প্রচারণাতেও সব সময় ইতিবাচক দিক থাকে, কারণ আমাদের মনোভাব ইতিবাচক।’ গত কয়েক মাসে শিল্পার নাম জড়িয়েছে তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রার সূত্র ধরেও। নানা ধরনের আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে সাক্ষাৎকারে রাজ কুন্দ্রার অভিযোগ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি শিল্পা।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে