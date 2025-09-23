সাহসী দৃশ্যের সেই সিনেমা দেখতে কাচ ভেঙে হলে ঢুকেছিল দর্শকেরা
বলিউডে এমন অনেক সিনেমা আছে, যেগুলো খুব অল্প বাজেটে তৈরি হয়েও ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। ঠিক তেমনই একটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল ৪০ বছর আগে। মাত্র ২০ লাখ রুপিতে নির্মিত ছবিটি দেখতে সেই সময় টিকিট কাউন্টারের কাচ ভেঙে দর্শকেরা হলে ঢুকেছিল।
জঙ্গলের গল্প, সাহসী দৃশ্যে মাতামাতি
১৯৮৫ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি হলো ‘অ্যাডভেঞ্চারস অব টারজান’। বাব্বর সুভাষ পরিচালিত এই ছবিতে ভারতীয় সিনেমায় প্রথমবারের মতো ‘টারজান’ চরিত্র হাজির হয়। মূলত জঙ্গলের ভেতর রোমাঞ্চকর অভিযান আর প্রেম–রোমান্সের কাহিনি নিয়ে ছবিটি নির্মিত হলেও সাহসী দৃশ্যই হয়ে ওঠে দর্শকদের আলোচনার কেন্দ্র। তরুণদের কাছে ছবিটি ছিল একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা।
নতুন নায়কের আবির্ভাব
এই সিনেমার মাধ্যমেই বলিউডে পা রাখেন অভিনেতা হেমন্ত বীরজি। টারজানের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শকের চোখের মণি হয়ে ওঠেন। অনেকেই তখন তাঁকে ডাকতে শুরু করেন ‘টারজান ম্যান’। নায়িকা কিমি কাটকার ছিলেন ছবির আরেক আকর্ষণ। তিনি ‘রুবি শেঠি’ চরিত্রে অভিনয় করেন, যার সঙ্গে জঙ্গলে টারজানের প্রেমের গল্প গড়ে ওঠে। এ ছাড়া ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন দিলীপ তাহিল, ওম শিবপুরী, নরেন্দ্রনাথ ও রূপেশ কুমার।
কাহিনি ও সাফল্য
গল্পটি ছিল এক শিকারির ষড়যন্ত্র নিয়ে, যে টারজানকে ধরে সার্কাস মালিকের কাছে বিক্রি করতে চায়। এই সময় টারজান ও রুবির প্রেম এগোতে থাকে, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের আলাদা করার চেষ্টা চালায়। ছবিতে ভরপুর ছিল অ্যাকশন, রোমান্স আর অ্যাডভেঞ্চার।
জঙ্গলে শুটিং হওয়ায় চিত্রগ্রহণও দর্শকের চোখ কেড়েছিল। মাত্র ২০ লাখ রুপিতে তৈরি হওয়া এই সিনেমা ব্যবসা করে ৩ কোটিরও বেশি। সে সময় এটি ছিল বক্স অফিসের এক বিরল সাফল্য।
‘অ্যাডভেঞ্চারস অব টারজান’ শুধু সাহসী দৃশ্যের জন্য নয়, বলিউডে এক ভিন্নধর্মী ঘরানা উপহার দেওয়ার জন্যও আজও আলোচিত। ছবিটি ইউটিউবসহ বিভিন্ন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে দেখা যায়।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম