স্মৃতি মান্ধানাকে ‘সারপ্রাইজ’ দিতে ঢাকায় এসেছিলেন পলাশ মুচ্ছল

স্মৃতি মান্ধানাকে ‘সারপ্রাইজ’ দিতে ঢাকায় এসেছিলেন পলাশ মুচ্ছল
ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের সহ–অধিনায়ক ও তারকা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে প্রেম করছেন বলিউডের সংগীত পরিচালক ও নির্মাতা পলাশ মুচ্ছল। প্রেমের সম্পর্কের পাঁচ বছরে এসে বিয়ের খবর দিলেন পলাশ।
দুজনকে নিয়ে আলোচনার মধ্যে ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ছেলে পলাশ গত শুক্রবার জানান, স্মৃতি মান্ধানা শিগগিরই ইন্দোরের পুত্রবধূ হতে যাচ্ছেন।
খবরটি প্রকাশ্যে আসার পর রীতিমতো আলোচনার ঝড় উঠেছে। দুজনের প্রেম নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বিস্তর চর্চা চলছে। স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে দেখা করতে ঢাকায়ও ছুটে এসেছিলেন পলাশ।
২০২৩ সালে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে খেলতে ঢাকায় এসেছিল ভারতীয় নারী ক্রিকেট দল। দলের সঙ্গে ঢাকায় ছিলেন ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা। ১৮ জুলাই স্মৃতির ২৭তম জন্মদিন ছিল। এদিন প্রেমিকাকে ‘সারপ্রাইজ’ দিতে ঢাকায় এসেছিলেন পলাশ।
কলকাতার সংবাদমাধ্যম এই সময়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, স্মৃতির জন্মদিনে বিশেষ পার্টির আয়োজন করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়েরা; সেই পার্টিতে চমক হিসেবে হাজির হয়েছিলেন পলাশ।
একটি রোমান্টিক গান গেয়ে স্মৃতি মান্ধানাকে প্রেমের প্রস্তাব দেন পলাশ। শুরুতে প্রেম অনেকটা আড়ালে ছিল, বছর দুয়েক ধরে দুজনের প্রেম নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বিস্তর চর্চা চলছে।
সংগীত পরিচালক হিসেবে বলিউডে পরিচিতি পেয়েছেন ৩০ বছর বয়সী পলাশ মুচ্ছল। তিনি বোন পলক মুচ্ছলের বহু জনপ্রিয় গানে সুরারোপ করেছেন। সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি নির্মাতা হিসেবেও পরিচিত তিনি। বর্তমানে ‘রাজু বাজেওয়ালা’ নামে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের কাজ করছেন।
ভারতের নারী ক্রিকেটারদের মধ্যে স্মৃতিই সবচেয়ে ধনী ক্রিকেটার। ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের সহ–অধিনায়ক স্মৃতি শুধু দলের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারই নন, নারী ক্রিকেটে তরুণ প্রজন্মের আইকনও তিনি।