‘সাইয়ারা’র পর আলোচনায় ‘ধড়ক ২’, গড়ছে নতুন রেকর্ড

‘সাইয়ারা’র পর আলোচনায় ‘ধড়ক ২’, গড়ছে নতুন রেকর্ড
১ আগস্ট ভারতের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে রোমান্টিক ড্রামা সিনেমা ‘ধড়ক ২’। শাজিয়া ইকবাল পরিচালিত সিনেমাটি বক্স অফিসে প্রথম দিন খুব একটা ব্যবসা করেনি। সাড়ে তিন কোটি রুপির কিছু বেশি আয় করছে। কিন্তু এরপরও সমালোচক থেকে শুরু করে অনেক সাধারণ দর্শক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথা বলছেন সিনেমাটি নিয়ে। অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, এ সিনেমাটি নিয়েও ‘সাইয়ারা’র মতো আলোচনা হতে পারে। এদিকে এক সপ্তাহ পর ‘ধড়ক’ ছবিটির ব্যবসা চাঙা হয়েছে; গড়ছে একের পর এক রেকর্ডও। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের
চতুর্বেদী ও তৃপ্তি দিমরি অভিনীত ‘ধড়ক ২’ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১৬.৭০ কোটি রুপি আয় করার পর, শুক্রবার ছবিটির আয়ের গ্রাফটি সামান্য নিচে নেমে আসে। গতকালের আয় ছিল মাত্র ৬০ লাখ রুপি। সব মিলিয়ে ছবিটির মোট আয় এখন ১৭ কোটি ৩০ লাখ রুপি।
যত রেকর্ড
শাজিয়া ইকবাল পরিচালিত রোমান্টিক থ্রিলারটি এখন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা। সিদ্ধান্তর আরও বেশি আয় করা সিনেমা আছে বটে, কিন্তু সেগুলোর কোনোটিতেই তিনি প্রধান চরিত্রে ছিলেন না। সিদ্ধান্তের ‘বান্টি অউর বাবলি ২’ (১২.৫০ কোটি রুপি), ‘ফোন ভূত’ (১৪.০১ কোটি রুপি) ও ‘ইয়ুধরা’র (১১.৩১ কোটি রুপি) আয়ের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে ‘ধড়ক-২’।
‘ধড়ক ২’–এ ৪০ কোটি রুপি ব্যয় করা হয়েছে। ছবিটি এখনও তার খরচ তুলতে পারেনি। তবে মনে করা হচ্ছে আরও কিছুদিন চললে ছবিটি তার খরচ তুলে আনতে পারবে।
‘ধড়ক ২’ সিনেমাটি আলোচিত তামিল সিনেমা ‘পারিয়েরুম পেরুমাল’-এর হিন্দি রিমেক। মুক্তির পর সমালোচকদের প্রশংসাও পেয়েছে সিনেমাটি। দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়া লিখেছে, ‘শাজিয়া ইকবালের রিমেকটি জাতবৈষম্যবিরোধী গল্প বলার ধারায় একটি সাহসী সংযোজন।’
দ্য হিন্দু সিনেমাটি নিয়ে লিখেছে, ‘যেখানে এক তরুণ-তরুণীর প্রেমে জাতপাতই এখানে প্রধান খলনায়কে। নির্মাতা বড় ব্যানারে ছবিটি বানিয়েছেন, কিন্তু চেষ্টা করেছেন সিনেমার মূল আত্মা ধরে রাখতে। তবে বলিউডের সিনেমায় সামাজিক বাস্তবতা এত দিন ছিল যেন পাঠ্যক্রমের বাইরে, নির্মাতা সেই বাস্তবতাকে পর্দায় আনার চেষ্টা করেছেন; এ জন্য তাঁর ধন্যবাদ পাওনা।’
সমালোচকেরা ছবিতে সিদ্ধান্ত ও তৃপ্তির অভিনয়েরও প্রশংসা করেছেন। ২০২৩ সালের সিনেমাটির প্রিপ্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়। গত বছরের নভেম্বরে শুরু হয় শুটিং। মধ্যপ্রদেশ ছাড়াও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে ছবিটির শুটিং।