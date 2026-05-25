‘ওড়না এভাবে নয়, টিপ অত বড় নয়’—বাংলাদেশ বেতারের ‘ড্রেস কোড’ নির্দেশনা বাতিল

‘ওড়না এভাবে নয়, টিপ অত বড় নয়’—বাংলাদেশ বেতারের ‘ড্রেস কোড’ নির্দেশনা বাতিল
বাংলাদেশ বেতার সংবাদ উপস্থাপকদের জন্য জারি করা ‘ড্রেস কোড’–সংক্রান্ত নির্দেশনা শেষ পর্যন্ত বাতিল করেছে। সামাজিকমাধ্যম ও বিভিন্ন মহলের সমালোচনায় গত রোববার নতুন অফিস আদেশ জারি করে আগের নির্দেশনা প্রত্যাহার করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) এ এস এম জাহীদের স্বাক্ষরিত নতুন আদেশে জানানো হয়, সংবাদ উপস্থাপকদের পোশাক বিষয়ে আগে জারি করা অফিস আদেশটি আর কার্যকর থাকবে না।
বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আজ সোমবার দুপুরে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় এ এস এম জাহীদের সঙ্গে। সুনির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ করে হোয়াটসঅ্যাপে খুদে বার্তা পাঠানো এবং একাধিকবার কল করা হলেও বেলা একটা পর্যন্ত মহাপরিচালকের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।
এর আগে ৪ মে বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থার পরিচালক (বার্তা) তানিয়া নাজনীন স্বাক্ষরিত একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। ফেসবুক লাইভে সংবাদ বুলেটিন প্রচারের বিষয়টি উল্লেখ করে ওই আদেশে নারী ও পুরুষ সংবাদ উপস্থাপকদের জন্য পৃথক পোশাকবিধি নির্ধারণ করা হয়।
নির্দেশনা অনুযায়ী, নারী সংবাদ উপস্থাপকদের শাড়ি অথবা ওড়নাসহ সালোয়ার-কামিজ পরতে বলা হয়। একই সঙ্গে বড় আকারের টিপ ব্যবহার না করা এবং এক পাশে ওড়না না পরার নির্দেশনাও দেওয়া হয়। অন্যদিকে পুরুষ সংবাদ উপস্থাপকদের জন্য ফুলহাতা শার্ট ও টাই পরিধানের কথা বলা হয়েছিল। তবে বিশেষ দিবস ও উৎসব-পার্বণে পাঞ্জাবি পরার সুযোগ রাখা হয়। এ ছাড়া টি-শার্ট ও গেঞ্জি পরিধান না করার নির্দেশও ছিল।
সম্প্রতি ওই অফিস আদেশের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। অনেকেই রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে সংবাদ উপস্থাপকদের পোশাক নিয়ে এমন নির্দেশনাকে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ হিসেবে উল্লেখ করেন। বিশেষ করে নারী উপস্থাপকদের পোশাক ও সাজসজ্জা নিয়ে পৃথক নির্দেশনা দেওয়াকে অনেকে লিঙ্গবৈষম্যমূলক বলেও সমালোচনা করেন।
সমালোচকদের মতে, সংবাদ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে মূল গুরুত্ব হওয়া উচিত পেশাদারত্ব, ভাষা ও সংবাদ পরিবেশনের দক্ষতায়; ব্যক্তিগত পোশাকের ধরন নির্ধারণে নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে নানা প্রশ্ন ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিতর্কের মুখে অবশেষে বাংলাদেশ বেতার আগের নির্দেশনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে সংবাদ উপস্থাপকদের পোশাকবিষয়ক সমালোচিত ‘ড্রেস কোড’ এখন আর থাকছে না।