যে কারণে সারা রাত কেঁদেছেন দীঘি

০৬/০৯/২০২০(রবিবার) জানিনা আজকের দিনটা কে কিভাবে প্রকাশ করবো...৮ টা বছর পর ডিরেক্টর এর মুখ থেকে ঠনেক জোরে রোলিং,ক্যামেরা, ঠ্যাকশন শুনলাম। এই তিনটা শব্দ যে আমার কাছে কী এইটা আমি কাওকে প্রকাশ করে বলতে পারবো না। নায়িকা হিসেবে প্রথম সিনেমা আমার 'টুঙ্গিপাড়ার মিঞা ভাই'। আজকের দিনটা যেই মানুষ টা কে দেখাতে চেয়েছি আমি আর যেই মানুষটা আমাকে এই জায়গাটা তে দেখতে চেয়েছে,সেই মানুষ টাই আমার সাথে আজকে ছিল না। গতরাত থেকে এখনো পর্যন্ত আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিনা। আজকে যদি আমাকে মানুষ নতুন ভাবে নায়িকা নামে চিনে থাকে,সেইটা শুধু মাত্রই আমার 'মা' এর জন্য। সিনেমার প্রতি ভালোবাসা সবসময় ছিলো, আজীবন থাকবে। সিনেমা কে ভালোবেসে ঠনেক দূর এগিয়ে যেতে চাই,সবার কাছে আমি আমার জন্য এই দোয়াই চাইবো।...খুব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গেটআপ এর ছবি প্রকাশ করতে পারছিনা...যেদিন আমাকে ঠনুমতি দিবে প্রকাশ করার, সেদিনই আরো ঠনেক স্মৃতিময় ছবি সবার সাথে শেয়ার করবো।♥️