‘দেলুপি’ আসছে—রাজশাহীতে ঢোল-বাঁশি বাজিয়ে নেচে প্রচার

‘দেলুপি’ আসছে—রাজশাহীতে ঢোল-বাঁশি বাজিয়ে নেচে প্রচার
ঢোল-বাঁশি বাজিয়ে, নেচে-গেয়ে রাজশাহীতে চলছে ‘দেলুপি’ সিনেমার প্রচার।রাজশাহীর তরুণ নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এটি। ১৪ নভেম্বর দেশব্যাপী মুক্তির আগে নিজ শহর রাজশাহীতে এমন ব্যতিক্রমী প্রচার নজর কেড়েছে সবার।
দেলুপি সিনেমার প্রচারের অংশ হিসেবে আজ রোববার রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজে প্রচার চালিয়েছে দেলুপি টিম। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত পদ্মা নদীর আই–বাঁধ, টি-বাঁধ, লালন শাহ মুক্তমঞ্চ, পদ্মা গার্ডেন, নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, পদ্মা নদীর ফুলতলা ঘাট এলাকায় প্রচার চালাচ্ছে দেলুপি টিম। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লিফলেট বিতরণ এবং পদ্মা নদী এলাকায় নেচে-গেয়ে সিনেমার প্রচার চালায় দলটি।
এর আগে গতকাল শনিবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত নগরের সিঅ্যান্ডবি মোড়ে কালেক্টরেট মাঠে বিভাগীয় বইমেলার শেষ দিনে এই অভিনব প্রচার কার্যক্রম চালায় ‘দেলুপি’ টিম। এ সময় বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নেচে-গেয়ে তারা মেলায় আসা দর্শক-ক্রেতাদের সিনেমাটি দেখার আমন্ত্রণ জানায়। তাদের এই প্রচারে সাড়া দিয়ে অনেককে নাচতে ও মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করতে দেখা যায়। এতে মেলা প্রাঙ্গণে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়।
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ‘দেলুপি’ সাধারণ মানুষের জীবন, বাস্তবতা ও সম্পর্কের গল্প বলে। তাই তাঁরা প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে সরাসরি মানুষের কাছে গিয়ে সিনেমাটি দেখার আহ্বান জানাচ্ছেন।
প্রচারের দায়িত্বে থাকা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশনের মেহেদী হাসান বলেন, ‘যেহেতু এটি গণমানুষের সিনেমা, তাই আমরা গণমানুষের কাছে গিয়েই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। গানবাজনা আমাদের সংস্কৃতির অংশ। এই মাধ্যমে মানুষের কাছে গেলে তাঁরা সহজে আপন করে নেন।’
নেচে-গেয়ে প্রচার করছিলেন এই টিমের সাথী আকতার। তিনি বলেন, ‘রাজশাহীর ছেলের সিনেমার প্রচার করছি আমাদের নিজস্ব অভিনব পদ্ধতিতে। আমরা গান গেয়ে গেয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে চাই যে নতুন সিনেমা আসছে ‘দেলুপি’। আমরা এত দিন তাওকীরের ওয়েব সিরিজ দেখেছি চরকিতে। এইবার আমরা এই প্রথম তাওকীর ইসলামের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা হলে দেখতে পাব।’
নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম জানান, ৭ নভেম্বর খুলনার লিবার্টি সিনেপ্লেক্সে ‘দেলুপি’র প্রদর্শনী হয়েছে। ১৪ নভেম্বর সারা দেশে মুক্তি পাবে। রাজশাহীর দর্শকেরা কাটাখালীর রাজতিলক সিনেমা হল ও গ্র্যান্ড রিভারভিউ সিনেপ্লেক্সে সিনেমাটি দেখতে পারবেন।
ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’ সিরিজ দিয়ে আলোচনায় আসেন রাজশাহীর এই নির্মাতা। তাঁর নতুন সিনেমার গল্পে ভালোবাসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যাত্রাশিল্পীদের সংগ্রাম এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক বাস্তবতা উঠে এসেছে। এতে অভিনয় করেছেন খুলনার দেলুটি ইউনিয়নের চিরঞ্জিৎ বিশ্বাস, অদিতি রায়, রুদ্র রায়, জাকির হোসেনসহ অনেকে। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন।
এর বাইরে ‘অদ-ভূত’ নামে একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন তাওকীর। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পেয়েছে এটি। রাজশাহীতে বেড়ে ওঠা তাওকীর দিল্লির এশিয়ান স্কুল অব মিডিয়া স্টাডিজ থেকে চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন।