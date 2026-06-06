বোনের সঙ্গে ছবি প্রকাশ মিমের, কোথায় ঘুরছেন দুই বোন

বোনের সঙ্গে ছবি প্রকাশ মিমের, কোথায় ঘুরছেন দুই বোন
অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম নিয়মিতই ভ্রমণের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন। তবে এবার তাঁর মালয়েশিয়ার ল্যাঙ্কাউই সফরের ছবিগুলো ভক্তদের কাছে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে অন্য এক কারণে। প্রথমবারের মতো নিজের বোনকে নিয়ে একগুচ্ছ ছবি প্রকাশ করেছেন এই অভিনেত্রী। সমুদ্রসৈকত, নৌভ্রমণ আর দুই বোনের হাসিখুশি মুহূর্তে ভরা ছবিগুলোর সঙ্গে রইল মিমের ল্যাঙ্কাউই সফরের গল্প।
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