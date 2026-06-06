ঢালিউড

বোনের সঙ্গে ছবি প্রকাশ মিমের, কোথায় ঘুরছেন দুই বোন

অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম নিয়মিতই ভ্রমণের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন। তবে এবার তাঁর মালয়েশিয়ার ল্যাঙ্কাউই সফরের ছবিগুলো ভক্তদের কাছে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে অন্য এক কারণে। প্রথমবারের মতো নিজের বোনকে নিয়ে একগুচ্ছ ছবি প্রকাশ করেছেন এই অভিনেত্রী। সমুদ্রসৈকত, নৌভ্রমণ আর দুই বোনের হাসিখুশি মুহূর্তে ভরা ছবিগুলোর সঙ্গে রইল মিমের ল্যাঙ্কাউই সফরের গল্প।

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আজ সকালে বেশ কয়েকটি নতুন ছবি পোস্ট করেছেন মিম। এবার তিনি ঘুরতে গেছেন মালয়েশিয়ার ল্যাঙ্কাউইতে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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এবার তাঁর সফরসঙ্গী বোন। ছবিগুলো পোস্ট করে মিম লিখেছেন, ‘বোন পাশে থাকলে জীবনটা আরও সুন্দর হয়।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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এসব ছবিতে তাঁদের সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে দেখা যাচ্ছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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মিমের নতুন ছবিগুলো পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত-অনুসারীরা। মাত্র দুই ঘণ্টায় প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় চার হাজার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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এদিকে এবারের ঈদে দীর্ঘ বিরতির পর মুক্তি পেয়েছে মিমের নতুন সিনেমা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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মিমকে দেখা গেছে সাইফ চন্দনের ‘মালিক’ সিনেমায়। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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ছবিতে মিমের জুটি আরিফিন শুভ। সাত বছর আগে মুক্তি পাওয়া ‘সাপলুডু’র পর আবার জুটি হলেন তাঁরা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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